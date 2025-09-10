Азербайджан и США обсудили новые механизмы сотрудничества и инвестиционные инициативы

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главным представителем Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США Бренданом Ханраханом.

Как сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана, на встрече была выражена удовлетворенность динамикой развития экономических отношений между Азербайджаном и США и обсуждены меры, которые будут предприняты для вывода сотрудничества на новый этап.

Стороны подчеркнули значение Меморандума о взаимопонимании между правительствами о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США. Эта инициатива имеет особое значение в плане укрепления институциональных основ экономического сотрудничества между двумя странами.

На встрече также были представлены приоритеты Азербайджана в сфере развития экономического сотрудничества с США. Отмечалось, что проводимые в стране экономические реформы, улучшение бизнес-среды и реализация стратегических инфраструктурных проектов создают благоприятные возможности для американских компаний.

В продолжение переговоров, проведенных в Вашингтоне - с EXIM Bank США, компаниями SpaceX, Exxon Mobil и другими ведущими структурами, состоялся обмен мнениями о новых механизмах сотрудничества и инвестиционных инициативах.

В ходе обсуждений также было уделено внимание продолжению работ по Зангезурскому коридору (Платформа регионального развития и партнерства Транскаспийского региона - TRIPP), вкладу реализации региональных транспортно-логистических проектов в развитие экономического сотрудничества.

