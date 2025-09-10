В Баку открылись Дни ретроспективы фильмов по сценарию Максуда Ибрагимбекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялось открытие Дней ретроспективы фильмов, автором сценария которых является выдающийся представитель азербайджанской литературы, народный писатель, лауреат Государственной премии Максуд Ибрагимбеков (1935 – 2016), посвященных 90-летию со дня его рождения, сообщает Trend Life. Проект организован министерством культуры Азербайджана, Государственным фондом кино Азербайджана и Центром творчества Максуда Ибрагимбекова.

Директор Государственного кинофонда, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев отметил, что организация ретроспективы фильмов, автором сценария которых является Максуд Ибрагимбеков, направлена на пропаганду творчества Мастера и национального кинематографа. Джамиль Гулиев рассказал о важных вехах деятельности Максуда Ибрагимбекова, которому как драматургу, сценаристу и режиссеру принадлежат большие заслуги в развитии азербайджанского кинематографа. По его сценариям было снято более тридцати художественных и документальных картин, как режиссер он снял два фильма. Центру творчества Максуда Ибрагимбекова были переданы в дар редкие фотографии Мастера.

На открытии зрителям был представлен художественный фильм Гасана Сеидбейли "Я помню тебя, учитель", или "Наш учитель Джабиш" (Bizim Cəbiş müəllim), снятый в 1969 году на киностудии "Азербайджанфильм". Основой для сценария кинофильма стал рассказ Максуда Ибрагимбекова "1001-я ночь войны".

Причем это была обновленная цифровая репродукция, над которой работала Национальная цифровая студия "Баланс" под руководством Вахида Мустафаева. Он рассказал о кропотливой и сложной работе над восстановлением фильма, шедшей на протяжении пяти месяцев с участием около двадцати специалистов.

Своими интересными воспоминаниями и мыслями о творчестве Максуда Ибрагимбекова поделились народный писатель Натиг Расулзаде, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев, заслуженный журналист Надежда Исмайлова. Было рассказано о большом вкладе в национальную литературу и кинематограф Мастера слова, сыгравшего своей многогранной деятельностью заметную роль в обогащении азербайджанской художественной мысли. Он поражал эрудицией и умением видеть в обыденном особенное. Его отличали тонкое чувство юмора и редкая внутренняя культура – те самые качества, которые сразу ощущаются в человеке и делают его незабываемым. В творчестве Максуда Ибрагимбекова всегда звучал национальный колорит: живая привязанность к обычаям и традициям, любовь к бакинской среде с её неповторимой самобытностью. Именно эта искренняя связь с родной землёй и умение передать её дыхание стали отличительным знаком его литературного и кинематографического наследия.

Директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова выразила благодарность за добрую память о супруге.

В дальнейшей программе:

11 сентября, 16:00 - "Последняя ночь детства" (Uşaqlığın son gecəsi) режиссера Арифа Бабаева,

12 сентября, 16:00 – "Кто поедет в Трускавец?" режиссера Валерия Ахадова (Truskavetsə kim gedəcək),

13 сентября, 16:00 – "Море" (Dəniz) режиссера Огтая Миргасымова.

Вход на все показы свободный.

