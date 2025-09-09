Завершился Международный конкурс пианистов, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Австрии, Вене, завершился второй Международный конкурс пианистов «Sounds of the Land of Fire» («Звуки Страны Огней»), посвящённый 140-летию со дня рождения основоположника азербайджанской классической музыки и автора первой оперы на Востоке Узеира Гаджибейли.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, конкурс был проведен при поддержке Государственного комитета, содействии Азербайджанского академического союза в Австрии и при партнерстве Азербайджанского культурного центра в Вене.

Директором этого масштабного проекта выступила руководитель Азербайджанского академического союза Сахиля Рзазаде. Большую роль в реализации программы сыграли Абузар Манафзаде (консультант конкурса), Сабина Рзазаде (консультант по искусству), Рамазан Набиев (заместитель и консультант по информационным технологиям), Эльчин Багиров (консультант по финансам) и Рауль Мамедзаде (помощник по сотрудничеству с культурными организациями).

Финал конкурса прошел в Императорском зале Фортепианной галереи, расположенной в центре Вены, а гала-концерт лауреатов состоялся в Азербайджанском культурном центре.

Директор Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова выразила гордость в связи с тем, что Центр стал местом проведения столь престижного мероприятия, отметив важность проведения конкурса во второй раз и его посвящения юбилею великого композитора Узеира Гаджибейли.

Руководитель Азербайджанского академического союза Сахиля Рзазаде выразила благодарность партнерам, поддержавшим проект, и членам жюри.

Председатель жюри, народный артист, профессор Фархад Бадалбейли пожелал конкурсу дальнейших успехов, отметив его особое значение для выявления молодых дарований.

Во время конкурса молодые пианисты из разных стран исполнили произведения таких известных азербайджанских композиторов, как Гара Гараев, Джовдет Гаджиев, Ашраф Аббасов, Тофиг Гулиев, Галиб Мамедов, Фархад Бадалбейли и другие.

Согласно решению жюри, лауреатами стали: I степени - Есону Ану (Южная Корея, 27 лет), II степени - Нанасе Куроки (Япония, 29 лет) и Наоэ Сасаки (Япония, 24 года), III степени - Хидаят Садыгбейли (Азербайджан, 21 год) и Томирис Бектурова (Казахстан, 25 лет).

За лучшее исполнение произведений азербайджанских композиторов 23-летний Даниэль Бура (Чехия) награжден специальной премией. Он с большим профессионализмом исполнил произведения Ашрафа Аббасова Folk Song (6 миниатюр) и Humoreska, а также произведения Джовдата Гаджиева Joke и Fairy Tale.

