Азербайджанские гимнастки успешно выступили в Сан-Марино (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 5 по 7 сентября в Сан-Марино прошел международный турнир по художественной гимнастике.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовала Федерация гимнастики Азербайджана.

Сообщается, что Азербайджан на соревнованиях представляли Илона Зейналова, Говхар Ибрагимова и Захра Джафарова во взрослой возрастной категории, а также Шамс Агагусейнова и Азада Атакишиева - среди юниорок. Наши гимнастки выступили успешно и завоевали в целом 7 медалей.

В первый день финала в программе по многоборью бронзовые медали завоевали Азада Атакишиева (93.884 балла) и Захра Джафарова (97.650 балла).

Во второй день финала наши гимнастки завоевали пять медалей: Шамс Агагусейнова - золотые медали в программах с мячом (23,917 балла) и лентой (24,133 балла), Азада Атакишиева - "золото" в упражнении с булавами (25 000 баллов) и "серебро" в упражнении с обручем (24 167 баллов), Говхар Ибрагимова - "бронзу" в упражнении с булавами (25 567 баллов).

