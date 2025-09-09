Назван объем экспорта нефтехимической продукции Ирана

БАКУ /Trend/ - За прошедший год Иран экспортировал 13 миллионов тонн нефтехимической продукции на сумму 5,5 миллиарда долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной компании нефтехимической промышленности Хасан Аббасзаде в ходе брифинга.

По его словам, на внутреннем рынке было реализовано 7 миллионов тонн нефтехимической продукции на сумму 4 миллиарда долларов.

Аббасзаде сообщил, что за прошедший год объём продаж нефтехимической продукции составил 20 миллионов тонн на сумму 9,5 миллиарда долларов.

Заместитель министра отметил, что за прошедший год объём производства нефтехимической продукции в стране составил 32 миллиона тонн.

Следует отметить, что, согласно отчёту Таможенного управления Ирана, за 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) экспорт нефтехимической продукции Ирана составил 21,9 миллиона тонн на сумму 8,63 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом (20 марта – 21 августа 2024 г.) экспорт нефтехимической продукции снизился на 13% в стоимостном выражении и увеличился на 12% в весовом.

В настоящее время в Иране действуют 72 нефтехимических предприятия. Годовой потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 млн тонн.

В течение следующих 5 лет в стране будет создано 61 нефтехимическое предприятие с инвестициями в размере 24 млрд долларов США. Годовой потенциал производства этих предприятий составит 35 млн тонн. Цель заключается в увеличении объёма производства нефтехимической продукции в Иране до 186 млн тонн в течение следующих 10 лет.