Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 сентября

9 сентября 2025
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 сентября

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 сентября.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 2.0014 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0565 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0014
AUD 1,1233
BYN 0,5707
BGN 1,0215
AED 0,4628
KRW 0,1225
CZK 0,0822
CNY 0,2387
DKK 0,268
GEL 0,6314
HKD 0,2182
INR 0,0193
GBP 2,3077
IRR 0,0297
SEK 0,1818
CHF 2,1458
ILS 0,512
CAD 1,2316
KWD 5,5686
KZT 0,3176
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,509
MDL 0,1022
NOK 0,1702
UZS 0,0137
PKR 0,6003
PLN 0,4709
RON 0,3946
RUB 2,0565
RSD 0,0171
SGD 1,3265
SAR 0,4531
xdr 2,331
TRY 0,0412
TMT 0,4857
UAH 0,0413
JPY 1,1555
NZD 1,0116
