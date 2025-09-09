Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 сентября

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 сентября.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 2.0014 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0412 маната, 100 российских рублей - 2.0565 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0014
|AUD
|1,1233
|BYN
|0,5707
|BGN
|1,0215
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1225
|CZK
|0,0822
|CNY
|0,2387
|DKK
|0,268
|GEL
|0,6314
|HKD
|0,2182
|INR
|0,0193
|GBP
|2,3077
|IRR
|0,0297
|SEK
|0,1818
|CHF
|2,1458
|ILS
|0,512
|CAD
|1,2316
|KWD
|5,5686
|KZT
|0,3176
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,509
|MDL
|0,1022
|NOK
|0,1702
|UZS
|0,0137
|PKR
|0,6003
|PLN
|0,4709
|RON
|0,3946
|RUB
|2,0565
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3265
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,331
|TRY
|0,0412
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0413
|JPY
|1,1555
|NZD
|1,0116