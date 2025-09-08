В Баку состоялась церемония награждения победителей VIII Международного фестиваля Animafilm (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В киноцентре "Низами" состоялась церемония закрытия восьмого Международного фестиваля анимации Animafilm, организованного Ассоциацией анимации Азербайджана (Azərbaycan Animasiya Assosiasiyası) и Peri Film при поддержке министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, а также Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", сообщает Trend Life. Тема Animafilm нынешнего года – "Кошки".

Генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов подчеркнул необходимость увеличения количества анимационных фильмов и налаживания плодотворного международного сотрудничества.

Директор фестиваля Animafilm, режиссер, продюсер, председатель Ассоциации анимации Азербайджана Рашид Агамалиев рассказал о реализации проекта в этом году.

На фестиваль зарегистрировались 317 фильмов из 62 стран в 4 международных и одной местной категориях. После оценки всех заявок отборочная комиссия одобрила 39 фильмов из 20 стран для участия в конкурсе. Десять из них были представлены в местной категории, а 29 – в международной. Картины оценивались международным жюри и зрителями, а победители были награждены в следующих номинациях – "Лучший короткометражный анимационный фильм", "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм", "Лучший короткометражный студенческий анимационный фильм", "Лучший короткометражный анимационный фильм для детей", "Лучший короткометражный анимационный фильм о кошках".

