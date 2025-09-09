Иранская компания нарастила производство золотых слитков

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) производство золотых слитков иранской золотодобывающей и горнодобывающей компанией Заршуран увеличилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель отдела производства компании Заршуран Вахид Керимзаде в ходе брифинга.

По его словам, за 5 месяцев компания Заршуран произвела 490 килограммов золотых слитков, за аналогичный период прошлого года производство золотых слитков компанией составило 357 килограммов.

Керимзаде добавил, что в пятом месяце (с 23 июля по 22 августа 2025 года) компания произвела 91 килограмм золотых слитков. Производство золотых слитков превысило запланированную производственную программу.

Представитель компании отметил, что, несмотря на нехватку электроэнергии и определенные ограничения, компания Заршуран по развитию золотодобывающей промышленности и горнодобывающей промышленности стремится установить новые рекорды производства благодаря своим постоянным усилиям.

Компания Заршуран может производить 3 тонны золотых слитков в год. Запасы золота на золотодобывающем комплексе Заршуран составляют 43 миллиона тонн. С использованием имеющегося оборудования указанный объем золота можно извлечь за 65 лет.