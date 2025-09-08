ACWA Power подпишет в Баку два новых документа

БАКУ/Trend/ - В рамках Baku Water Week («Бакинская водная неделя») Саудовская компания ACWA Power и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана подпишут соглашение о государственно-частном партнёрстве (ГЧП), сообщает Trend.

Также между ACWA Power и Научно-исследовательским институтом водного хозяйства и мелиорации планируется подписание Меморандума о взаимопонимании, направленного на совместные исследования и обмен опытом.

Отметим, что Baku Water Week пройдет 10–12 сентября в Baku Expo Center и объединит государственные структуры, международные компании и экспертов для презентации новейших технологий и инновационных решений в сфере водного хозяйства.

В программу первого дня войдут презентации и дискуссии по ключевым вопросам, включая управление рисками засухи, состояние Каспийского моря и устойчивое управление сточными водами.

11 сентября пройдет 2-я Международная конференция по водному хозяйству с участием более 40 докладчиков из 10 стран, где будут обсуждены темы лидерства в управлении водными ресурсами, цифровизации и трансграничного сотрудничества.

12 сентября запланирован 6-й Каспийский водный инновационный форум, посвящённый внедрению передовых технологий водопользования и охране окружающей среды.