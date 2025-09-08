В минздраве Азербайджана состоялось заседание Рабочей группы по организации медобслуживания на освобожденных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения прошло первое заседание Рабочей группы по организации медицинского обслуживания на освобожденных от оккупации территориях. Рабочая группа создана соответствующим приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева во исполнение поручений Президента Ильхама Алиева в рамках «II Государственной программы «Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории» и «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы».

Об этом сообщило министерство здравоохранения, передает Trend.

В заседании приняли участие официальные лица аппарата министерства здравоохранения, министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в освобожденных районах и городах.

Основные цели Рабочей группы включают:

- сбор данных о существующей гражданской и военной медицинской инфраструктуре, а также о строящихся и запланированных медицинских объектах в рамках II Государственной программы «Великое возвращение»;

- определение видов и объема необходимых медицинских услуг для населения, которое будет проживать на освобожденных территориях, в соответствии с графиком переселения и с учетом его возрастно-полового состава;

- оптимизация коечного фонда для эффективного использования гражданской и военной медицинской инфраструктуры;

- обеспечение медицинских учреждений кадрами и стимулирование деятельности медицинского персонала;

- организация логистической цепи для снабжения населения лекарственными средствами;

- проведение психосоциальной поддержки среди населения и медработников, а также повышение медицинской грамотности;

- оценка перспектив использования санитарной авиации и возможностей телемедицины.

На заседании были обсуждены общие подходы к обеспечению качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающего на освобожденных территориях, созданию инфраструктуры здравоохранения, оснащению его современным оборудованием, подготовке кадров. Помимо этого, состоялись плодотворные дискуссии, направленные на выработку единой стратегии.

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что в рамках программы «Великое возвращение» уделяется особое внимание сфере здравоохранения: «Это будет способствовать успешной реализации программы «Великое возвращение» и обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона».

В завершение заседания были даны соответствующие поручения по выполнению поставленных задач.

