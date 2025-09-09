В Баку проходит церемония приема 237-го поезда, следующего по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Абшеронском логистическом центре проходит мероприятие, посвященное 5-летию железнодорожного экспресс-маршрута Китай (Чжэцзян) – Европа по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), а также приему поезда Иу (Китай) – Баку (Азербайджан).

Как сообщает Trend, Китай (Чжэцзян) - Европейский железнодорожный экспресс встречает 237-й по счету блок-поезд, проходящий по ТМТМ.

Контейнерные грузы, доставленные поездом Иу-Баку по ТМТМ, будут направлены через Азербайджан на рынки Турции и Европы.

В мероприятии принимают участие представители ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

