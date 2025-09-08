В Берлине под кураторством Зулейхи Ибад будет представлена инсталляция “ღ” и программа “Слушающие рассказы”

БАКУ /Trend Life/ - В Берлине 9 сентября в 19.00, в Hotel Continental – Art Space in Exile состоится открытие тотальной инсталляции “ღ” (читается как "ghani"), созданной казахстанской художницей Анной Кин, сообщила Trend Life куратор проекта из Азербайджана Зулейха Ибад.

Инсталляция объединяет многоканальные видео с алфавитами из разных регионов. В слабо освещённом пространстве зритель оказывается в среде, где темы памяти, языка и исторической травмы раскрываются через звук, движение и форму. Проект, основанный на личных историях и устной памяти, превращает опыт диаспоры в более широкий культурный диалог.

В рамках выставки также будет представлена общественная программа "Слушающие рассказы" (Narratives that Listen Back):

11 сентября, 19:00 - д-р Бану Чичек Тюлю (Турция): "Квиризация звука: язык за пределами слов и тела"

13 сентября, 18:00 - Николай Карабинович (Украина): "Золотое поле ткани: L - Labubu, C - Кёртис Ярвин и тайное хранилище в Центре"

Анна Кин - исследовательница и художница из Алматы, работающая с новыми медиа, социально ангажированным искусством и перформансом. Её практика фокусируется на постколониальных трансформациях языка в Центральной Азии и Восточной Европе, предлагая радикальные инструменты для коллективного исцеления.

Зулейха Ибад - международный куратор и культурный менеджер, чья практика пересекается с современным искусством в культурном, экологическом и историческом контексте. Она организовала выставки, семинары и публичные программы в Европе, на Кавказе и в США, сотрудничала с различными институтами.

Выставка будет открыта до 16 сентября.

Продюсер проекта - Лев Тариков.

