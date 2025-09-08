Обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества Азербайджана и Джибути (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем министерства иностранных дел Республики Джибути Мохаммадом Али Хасаном.

Как сообщили Trend в МИД, в ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Джибути, а также вопросы партнерства в многосторонних форматах.

Подчеркивалось, что существуют широкие перспективы сотрудничества в сферах экономики, торговли, гуманитарных вопросов, образования и других направлениях.

Отмечалась также важность продолжения взаимной поддержки и солидарности в рамках региональных и международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Организацию исламского сотрудничества, Движение неприсоединения. Было сообщено, что предстоящий в 2026 году в нашей стране Саммит Организации исламского сотрудничества и председательство Азербайджана в ОИС в течение последующих двух лет создают дополнительные возможности для сотрудничества.

На встрече также говорилось о значимости договоренностей, достигнутых в Вашингтоне в августе этого года, подчеркивалось, что Азербайджан как инициатор мирного процесса и далее будет прилагать усилия для продвижения мирной повестки дня.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Джибути. Политические консультации возглавили заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и генеральный секретарь министерства иностранных дел Мохаммад Али Хасан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!