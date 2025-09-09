Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Турции в связи с нападением на полицейский участок задержаны девять человек

Турция Материалы 9 сентября 2025 01:25 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Девять человек были задержаны в рамках расследования вооруженного нападения на полицейский участок в районе Балчова турецкой провинции Измир.

Как передает Trend, из дома 16-летнего подростка, совершившего нападение, изъяты мобильный телефон и компьютер.

Сообщается, что семья нападавшего переехала из Кайсери в Измир около 30 лет назад.

Отметим, что подросток открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из ружья своего отца. Начальник полиции и один из сотрудников полиции погибли, двое других сотрудников службы безопасности получили ранения.

