В Турции в связи с нападением на полицейский участок задержаны девять человек

БАКУ /Trend/ - Девять человек были задержаны в рамках расследования вооруженного нападения на полицейский участок в районе Балчова турецкой провинции Измир.

Как передает Trend, из дома 16-летнего подростка, совершившего нападение, изъяты мобильный телефон и компьютер.

Сообщается, что семья нападавшего переехала из Кайсери в Измир около 30 лет назад.

Отметим, что подросток открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из ружья своего отца. Начальник полиции и один из сотрудников полиции погибли, двое других сотрудников службы безопасности получили ранения.