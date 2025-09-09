СВМДА должна поддерживать международную систему, используя свои уникальные преимущества - Янь Вэньбинь

БАКУ /Trend/ - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должно использовать свои уникальные преимущества для поддержки международной системы и продвижения международного порядка к установлению большей справедливости.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол, сотрудник департамента по делам Европы и Центральной Азии МИД Китая Янь Вэньбинь, выступая на 13-м заседаним Форума аналитических центров СВМДА.

По его словам, попытки построения собственной безопасности за счет других государств обречены на провал:

«Только долгосрочные меры безопасности, основанные на развитии и благополучии всего мира, могут быть эффективными. СВМДА способно в полной мере использовать свои преимущества для адаптации к новым инициативам глобального управления, поддержания международной системы и воплощения принципов Организации объединенных наций. Важно, чтобы путь подлинного многостороннего сотрудничества и развития международного порядка двигался в более справедливом и разумном направлении".

Дипломат отметил, что, являясь важной платформой в сфере безопасности, СВМДА должна прилагать серьезные усилия для углубления широкого сотрудничества в этой области ради сохранения мира и стабильности в регионе.

"Практическая реализация концепций торговли, сотрудничества и устойчивой безопасности, на мой взгляд, может внести значимый вклад в формирование структур безопасности, отвечающих современным реалиям и потребностям государств. Однако курс на обеспечение безопасности за счет других и поиски так называемой “абсолютной безопасности” - это тупиковый путь", - подчеркнул он.

Кроме того, Янь Вэньбинь отметил, что СВМДА также разработала ряд мер укрепления доверия в сфере академического сотрудничества, реализация которых способна дать важные результаты.