Названы данные об исполнении бюджета НАР за первое полугодие

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев этого года расходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики были исполнены на 84,4% от прогноза и составили 203,2 миллиона манатов (119,5 миллиона долларов США).

Как сообщает Trend, об этом говорится в анализе исполнения бюджета автономной республики, подготовленном Счетной палатой Азербайджанской Республики.

В течение отчетного периода все статьи расходов по функциональной классификации в бюджете Нахчыванской Автономной Республики были исполнены на уровне ниже запланированного.

Также отмечено, что в первой половине 2025 года на резервный фонд Нахчыванской Автономной Республики было запланировано 3,5 миллиона манатов (2,1 миллиона долларов США), и на основании распоряжений, принятых в отчетном периоде, было распределено 3,2 миллиона манатов (1,9 миллиона долларов США) по 34 направлениям. Из этой суммы в отчетный период было освоено 52,3%.

"Объем средств, использованных из резервного фонда, находился в пределах, установленных законодательством", — говорится в информации.