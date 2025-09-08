Закир Гасанов принял нового военного атташе Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял новоназначенного военного атташе Турецкой Республики в стране генерал-майора Эрсина Динчера.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Поприветствовав турецкого гостя, министр обороны поздравил его с началом деятельности в стране. Отметив, что отношения между Азербайджаном и Турцией основываются на дружбе, братстве и стратегическом союзничестве, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул развитие военного сотрудничества, равно как и сотрудничества в других областях, и пожелал турецкому военному атташе успехов в дальнейшей деятельности по укреплению этого сотрудничества.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-майор Э.Динчер выразил гордость началом деятельности в нашей стране на посту военного атташе и отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития военного сотрудничества между нашими странами.

На встрече, в которой также принял участие завершивший свою деятельность в Азербайджане в качестве военного атташе генерал-майор Гаффар Гёрен, был проведён обстоятельный обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

