В Баку проходит 13-е заседание Форума аналитических центров СВМДА

БАКУ /Trend/ - Начал работу двухдневный форум на тему «Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии», совместно организованный Центром анализа международных отношений (ЦАМО) и Шанхайским институтом международных исследований (SIIS).

Как сообщает Trend, сначала был показан видеоролик, посвященный форуму.

Затем было заслушано обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам мероприятия.

Обращение зачитал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

В первый день форума пройдут дискуссии на темы «Поощрение безопасности посредством развития – исследование новых подходов к управлению безопасностью в Азии», «Сотрудничество в цепочках поставок в эпоху зеленой и цифровой трансформации», «Укрепление евразийской взаимосвязанности: инициатива «Один пояс, один путь» (BRI), Средний коридор, Международный транспортный коридор «Север – Юг» (INSTC) и другие проекты».

Новость обновляется