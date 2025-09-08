Американская компания инвестирует в проекты в Андижанской области Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Американская инвестиционная компания "Oppenheimer" заявила о готовности участвовать в финансировании трёх крупных проектов в Андижанской области Узбекистана на общую сумму 1,2 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба областного хокимията, передает Trend.

В рамках визита делегации во главе с хокимом области Шухратом Абдурахмановым в Вашингтон состоялись переговоры с управляющим директором Oppenheimer Джоном Тонелли. Стороны обсудили ключевые проекты, которые планируется реализовать в регионе.

Среди них — создание текстильной промышленной зоны стоимостью 180 миллионов долларов, где будут работать современные предприятия по производству и переработке текстильной продукции.

Кроме того, рассматривается проект строительства искусственного озера за 20 миллионов долларов в Ханабаде, которое должно превратить город в привлекательный туристический центр для местных и зарубежных гостей. Ещё одной инициативой является масштабный градостроительный проект «Новый Андижан» стоимостью 1 миллиард долларов.

По итогам переговоров представители Oppenheimer подтвердили заинтересованность в финансировании этих стратегически важных инициатив.