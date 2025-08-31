Определился стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи Лиги чемпионов УЕФА

БАКУ /Trend/ - Определился стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, об этом говорится на сайте УЕФА.

Согласно информации, агдамский клуб примет своих соперников на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Отметим, что «Карабах» на общем этапе Лиги чемпионов сыграет 8 матчей. 4 встречи будут проведены дома, еще 4 - на выезде. «Скакуны» начнут общий этап 16 сентября поединком против лиссабонской «Бенфики» в Португалии. Что до первого домашнего матча, то он состоится 1 октября в Баку против датского «Копенгагена».