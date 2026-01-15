США продолжат следить за ситуацией в Иране - Дональд Трамп

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит внимательно следить за ситуацией в Иране.

Как сообщает Trend, он сказал это в ответ на вопрос о возможности применения военной силы против Ирана.

Президент отметил: «Мы будем следить за происходящим. Но мы получили очень достоверную информацию от людей, которые осведомлены о ситуации».

Комментируя ситуацию в Иране, Трамп добавил: «Мы получили информацию из очень важных источников с другой стороны. Они говорят, что убийства прекратились».

Он также подчеркнул: «Мы проверим информацию. Но нам это сообщили из надежного источника. Надеюсь, это правда».