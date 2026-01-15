Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,04 доллара США, или 0,06% и составила 71,71 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,09 доллара США, или 0,1%, и составила 69,53 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,21 доллара США, или 0,6% и составила 37,62 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,22 доллара США или 0,3% и составила 61,89 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.