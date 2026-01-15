Экономическая дипломатия - направление внешней политики Таджикистана в 2026 году

БАКУ /Trend/ - В 2026 году экономическая дипломатия продолжает оставаться одним из ключевых направлений внешней политики Таджикистана, обеспечивая устойчивое развитие двусторонних и многосторонних отношений. С начала года министерство иностранных дел сосредоточилось на расширении сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, гидроэнергетики и туризма, что способствует укреплению позиций страны на международной арене.

В этом контексте особое значение имеет недавно проведенное заседание коллегии министерства иностранных дел, на котором были подведены итоги работы внешнеполитического ведомства и определены ключевые задачи на 2026 год. В ходе встречи обсуждались меры по развитию экономического сотрудничества с зарубежными партнерами, укреплению торговых связей и привлечению инвестиций. Принятые на заседании решения направлены на создание условий для реализации совместных проектов, модернизации инфраструктуры и внедрения инновационных технологий в стратегических отраслях.

Ярким примером такой практической работы стало инициирование совместных проектов с зарубежными партнерами в энергетическом и агропромышленном секторах. Так, в 2025 году Таджикистан привлек более $146 млн инвестиций из Казахстана, а двусторонняя торговля с этой страной достигла $1,3 млрд (+7,4% к 2024 году). Совместно с Узбекистаном были запущены промышленные проекты, включая металлопрокатный завод с годовой мощностью 100 тысяч тонн и выпуском 50 видов продукции.

Согласованный на заседании коллегии комплексный подход предусматривает привлечение инвестиций для строительства гидроэлектростанций, модернизации сельскохозяйственной инфраструктуры и реализации образовательных программ. Эти инициативы создают платформу для долгосрочного устойчивого экономического роста и одновременно укрепляют двусторонние отношения с ключевыми партнерами.

Не менее важным инструментом экономической дипломатии остаются цифровизация и банковский сектор. В 2025 году было подписано соглашение о цифровой трансформации со Всемирным банком и SECO на $39 млн, рассчитанное на обучение 28 тысяч человек и подключение 100 школ к широкополосному интернету.

Кроме того, экономическая дипломатия Таджикистана проявляется и в участии страны в международных и региональных инициативах. Особое внимание уделяется вопросам управления водными ресурсами, защиты климата и ледников, одновременно развиваются торговые связи, улучшается инвестиционный климат и укрепляются межпарламентские контакты. В 2025 году были подписаны соглашения с Ираном, Китаем, Монголией и Кыргызстаном, охватывающие энергетику, сельское хозяйство, цифровизацию и финансовое сотрудничество, что открывает новые возможности для экономического развития.

В перспективе возможны различные сценарии развития ситуации. Дальнейшее расширение инвестиций и экономических партнерств, успешная реализация инициатив в энергетике, сельском хозяйстве и образовании, частичная реализация проектов или их задержка из-за внешних и внутренних факторов, а также укрепление или нестабильность регионального сотрудничества в зависимости от политических, экономических и экологических условий. Эффективность предпринимаемых мер будет напрямую зависеть от реализации решений на внутреннем уровне и реакции международного сообщества.