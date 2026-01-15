Назван объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сирию за 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В прошлом году из Азербайджана в Сирию было экспортировано 0,5 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

В целом, в 2025 году экспорт газа из Азербайджана составил 25,2 миллиарда кубометров. Из экспортированного газа 12,8 миллиарда кубометров поставлено в Европу, 9,6 миллиарда кубометров - в Турцию (в том числе 5,6 миллиарда кубометров через TANAP), 2,3 миллиарда кубометров - в Грузию.

По сравнению с 2024 годом, экспорт газа из Азербайджана в Европу снизился на 0,1 миллиарда кубометров (-0,8%), в Турцию - на 0,3 миллиарда кубометров (-3%) (через TANAP экспорт остался на прежнем уровне), в Грузию - на 0,1 миллиарда кубометров или (-4,1%).

Отметим, что с 2 августа 2025 года начался экспорт азербайджанского газа в Сирию через Турцию. На первом этапе проекта планируется ежегодно поставлять в Сирию 1,2 миллиарда кубометров природного газа. Газ транспортируется через турецкий город Килис к электростанциям в Алеппо и Хомсе и используется для выработки электроэнергии. Ожидается, что этот процесс обеспечит производство электроэнергии мощностью 1200–1300 мегаватт.

