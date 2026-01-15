Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 января

Экономика Материалы 15 января 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 января

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9778 маната, 1 турецкая лира - 0,0394 маната, а 100 российских рублей - 2,1676 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9778
AUD 1,1345
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1154
CZK 0,0816
CNY 0,2439
DKK 0,2647
GEL 0,6307
HKD 0,218
INR 0,0188
GBP 2,282
SEK 0,1846
CHF 2,1219
ILS 0,5394
CAD 1,2228
KWD 5,5199
KZT 0,333
QAR 0,4663
KGS 0,0195
HUF 0,5122
MDL 0,0995
NOK 0,1688
UZS 0,0142
PKR 0,607
PLN 0,4696
RON 0,3888
RUB 2,1676
RSD 0,0169
SGD 1,3194
SAR 0,4533
xdr 2,3203
TRY 0,0394
TMT 0,4857
UAH 0,0392
JPY 1,0719
NZD 0,9745
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости