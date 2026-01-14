Обнародованы коммерческие запасы нефти в США

БАКУ/ Trend/ - Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 3,4 млн баррелей и по состоянию на 9 января 2026 года достигли 422,4 млн баррелей.

Как сообщает Trend, соответствующую информацию опубликовало Министерство энергетики США.

В заявлении ведомства отмечается, что текущий уровень запасов остается на 3% ниже среднего показателя за последние пять лет для данного периода года.

На этом фоне цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,08% — до 66,18 доллара за баррель. Одновременно фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале подорожали на 1,01% — до 61,77 доллара за баррель.