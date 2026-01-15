ОЭСР будет поддерживать Азербайджан в области упрощения торговли и транспортной связности (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан продолжает активно работать над диверсификацией экономики и повышением продуктивности рабочей силы, при этом международные партнеры оказывают стране стратегическую поддержку.

Об этом в интервью Trend заявил старший аналитик по политике и руководитель Отдела Восточной Европы и Южного Кавказа Дирекции глобальных связей и сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Дэниел Квадбек.

Он отметил, что за последнее десятилетие экономика Азербайджана демонстрировала относительно умеренные темпы роста ВВП.

"Для дальнейшего развития и повышения производительности рабочей силы крайне важно продолжать расширение несырьевого сектора экономики через реформы, направленные на поддержку диверсификации. Недавние государственные стратегии, такие как "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" и "Социально-экономическая стратегия 2022–2026", подчеркивают необходимость использования доходов от нефти для ускорения диверсификации экономики.

Хотя страна движется в направлении соответствия глобальным тенденциям устойчивого роста, Азербайджану необходимо сделать приоритетом структурные реформы, способствующие дальнейшему развитию несырьевого сектора", - сказал представитель ОЭСР.

Д.Квадбек подчеркнул, что организация может оказывать поддержку, предоставляя рекомендации, делясь международным опытом и способствуя обмену знаниями для разработки и внедрения эффективной политики. Решение задачи диверсификации и подход к ее реализации будут определять траекторию развития страны в ближайшие годы.

"Азербайджан активно участвует в международных инициативах ОЭСР, направленных на продвижение стандартов устойчивого развития и ESG. Среди них - Рабочая группа по зеленой экономике и окружающей среде (GREEN Action Task Force), которая поддерживает страны с переходной экономикой в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, помогая интегрировать экологические аспекты в экономические, социальные и политические реформы. Цель инициативы — повышение экологической эффективности при стимулировании устойчивого роста, развития человеческого капитала, привлечении "зеленых" инвестиций и обмене передовым опытом.

Азербайджан также участвует в региональных проектах, финансируемых ЕС, включая EU4Energy и EU4Environment. Программа EU4Energy, реализуемая в партнерстве с Международным энергетическим агентством (IEA), поддерживает страны фокус-группы в разработке и реализации устойчивой энергетической политики и укреплении регионального сотрудничества в энергетическом секторе", - добавил он.

Д.Квадбек заявил, что программа EU4Environment, в свою очередь, помогает сохранять природный капитал в странах Восточного партнерства, улучшая экологическое благополучие посредством изменений в политике и законодательстве, более "зелёного" планирования и инвестиций, внедрения инновационных технологий и создания "зелёных" рабочих мест.

Он подчеркнул, что программа также способствует улучшению экологического управления, эффективному управлению охраняемыми территориями и лесами, а также развитию устойчивой торговли.

"Постоянное активное участие в таких международных программах может быть ключевым для достижения целей устойчивого развития Азербайджана.

ОЭСР планирует продолжать взаимодействие со странами Южного Кавказа и оказывать постоянную поддержку в развитии политики, основанной на доказательствах. Например, участие Азербайджана в деятельности ОЭСР значительно расширилось в последние годы и охватывает широкий спектр областей: государственное управление, антикоррупция, диверсификация экономики, политика в отношении МСП и предпринимательства, образование и навыки, цифровая трансформация, налогообложение, энергетическая политика и переход к "зелёной" экономике", - добавил представитель ОЭСР.

По словам Д.Квадбека, в рамках недавно запущенного проекта EU4Business "Расширение торговли и конкурентоспособности в странах Восточного партнёрства" ОЭСР совместно с Международным торговым центром (ITC) планирует реализовать ряд новых аналитических материалов и программ в регионе Южного Кавказа.

"Помимо проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга), проект будет предоставлять участвующим странам индивидуализированную консультационную поддержку. В этом контексте ОЭСР будет поддерживать Азербайджан в области упрощения торговли и транспортной связности через целевые аналитические исследования, специализированные инструменты и мероприятия по повышению потенциала", - сказал он.