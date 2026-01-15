Сократился объем поступающей в водохранилища Ирана воды

БАКУ /Trend/ - За последние 110 дней (с 23 сентября 2025 г. по 10 января 2026 г.) объем воды, поступающей в водохранилища Ирана, сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую компанию по управлению водными ресурсами.

Согласно информации, объем воды, поступившей в водохранилища Ирана за указанный период, составил 5,62 миллиарда кубометров.

За аналогичный период прошлого года в водохранилища страны поступило 6,33 миллиарда кубометров воды.

За указанный период было израсходовано 6,17 миллиарда кубометров воды из водохранилищ. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8,27 миллиарда кубометров).

В настоящее время запасы воды в водохранилищах Ирана превышают 18 миллиардов кубометров. Заполнены лишь 35% водохранилищ страны.

В прошлом году запасы воды в водохранилищах страны составляли приблизительно 22,6 миллиарда кубометров, что свидетельствует о 20-процентном сокращении.

Следует отметить, что в последние годы в Иране обострилась проблема нехватки воды. Страна планирует предпринять серьезные шаги для ее решения.