Назван объем инвестиций Австрии в экономику Азербайджана в январе-сентябре 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре прошлого года объем прямых иностранных инвестиций из Австрии в Азербайджан составил 21,809 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным источника, это на 8,894 миллиона долларов или на 29% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчетном году доля инвестиций из Австрии в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,5%.

Азербайджан, в свою очередь, за 9 месяцев прошлого года инвестировал в австрийскую экономику 3,740 миллиона долларов, что на 44,9 миллиона долларов или в 13 раз меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Австрию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 0,2%.

За 9 месяцев 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Австрии в Азербайджан составил 30,703 миллиона долларов США, а объем инвестиций из Азербайджана в эту страну – 48,638 миллиона долларов США.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это на 213,485 миллиона долларов США или 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный период, составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США или 47,7% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.

