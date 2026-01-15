Названы компании в Иране, имеющие крупные долги перед банками

БАКУ /Trend/ - До 21 декабря 2025 года задолженность компаний и физических лиц перед 22 банками и финансовыми учреждениями Ирана составила 2,96 квадриллиона риалов (примерно 2,96 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.

Согласно информации, Oriental Engineering & Drilling Services Company должна Eghtesad Novin Bank 47,4 триллиона риалов (примерно 47,4 миллиона долларов), производственно-торговая инвестиционная компания Tisan Mayami Negin должна Iran Zamin Bank 2 триллиона риалов (около 2 миллионов долларов), а у Ростами Сафана имеется задолженность перед Parsian Bank в размере 146 триллионов риалов (примерно 146 миллионов долларов).

Saba Kangan Oil & Gas Development Company задолжала Bank Pasargad 1,04 квадриллиона риалов (около 1,04 миллиарда долларов), Государственная торговая компания Ирана банку Post Bank - 28 триллионов риалов (примерно 28 миллионов долларов), Golgohar Company банку Tejarat Bank - 97 триллионов риалов (около 97 миллионов долларов), терминал по экспорту сельхозпродукции Romak Gostar Pars банку Tosee-Taavon Bank - 5,03 триллиона риалов (примерно 5,03 миллиона долларов), Pooya Trading Technology Company банку Middle East Bank - 23 триллиона риалов (около 23 миллионов долларов), Khane-Be-Khane Company банку Day Bank - 4,83 триллиона риалов (примерно 4,83 миллиона долларов), Sadaf Data Monitoring Company задолжала банку Refah Bank - 14,1 триллиона риалов (около 14,1 миллиона долларов).

Мохаммад Реза Джаханбани должен Sarmayeh Bank 55,4 триллиона риалов (примерно 55,4 миллиона долларов), Gostar Sina Energy Company банку Sina Bank - 3 триллиона риалов (около 3 миллионов долларов), Tehran Wagon Manufacturing Company банку Shahr Bank - 81 триллион риалов (примерно 81 миллионов долларов), Arian Mahtab Gostar Manufacturing Company банку Saderat Bank - 226 триллионов риалов (около 226 миллионов долларов), Mahtab Kohnuj Power Generation Company банку Bank of Industry and Mine - 688 триллионов риалов (примерно 668 миллионов долларов), Мохаммад Хади Момени банку Karafarin Bank - 7,43 триллиона риалов (около 7,43 миллиона долларов), Мehragan Industrial Process Development Company банку Tourism Bank - 24,4 триллиона риалов (примерно 24,4 миллиона долларов).

Кроме того, Abadan Marine Services Shipping Company должна Bank Mellat 100 триллионов риалов (около 100 миллионов долларов), Melal Economic Development Company банку Melal Bank - 171 триллион риалов (примерно 171 миллион долларов), Государственная торговая компания Ирана банку Bank Melli - 115 триллионов риалов (около 115 миллионов долларов).