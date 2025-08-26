Зангезурский коридор будет способствовать стремительному экономическому развитию Нахчывана - Фуад Наджафли

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор будет способствовать максимально быстрому экономическому развитию Нахчывана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли во время выступления в Кабинете министров на специальном заседании, посвященном визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон.

"Сегодня мы уверены, что с открытием Зангезурского коридора историческая изоляция Нахчывана завершится, и Автономная Республика станет ведущим игроком в экономическом подъеме не только страны, но и всего региона.

После многолетнего напряжения и блокады запуск прямого, бесперебойного и безопасного транспортного пути между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой открывает новые возможности для региона.

Строительство новых автомобильных, железных дорог, энергетических линий и цифровых соединений превращает Нахчыван в логистический центр, что также будет способствовать росту торговых и туристических возможностей, а также укреплению экспортного потенциала местного производства",- отметил он.

Было подчеркнуто, что открытие дорог позволит увеличить объем торговли, расширить возможности энергетики и цифровых коммуникаций.

"Зангезурский коридор является не просто коммуникационной линией — он знаменует начало новой стадии, которая усилит экономическую, политическую и геостратегическую мощь Азербайджана и имеет глобальное значение для мира, стабильности и сотрудничества в регионе.

Помимо вопросов Зангезура и Нахчывана, в повестке развития нашей страны выделяются и другие приоритетные направления. Для Нахчывана, как и для всей Республики, особенно важно развитие цифрового и прозрачного управления — то есть формирование государственной системы без коррупции, ориентированной на граждан, повышение социального благополучия и занятости, особенно поддержка молодежи и создание новых рабочих мест, а также деятельность в области экологической безопасности — охрана водных ресурсов и реализация проектов "зеленой" энергетики имеют особое значение", - добавил он.

