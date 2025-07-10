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Названо количество прошедших сертификацию учителей начальных классов в Азербайджане

Общество Материалы 10 июля 2025 11:01 (UTC +04:00)
Названо количество прошедших сертификацию учителей начальных классов в Азербайджане

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане сертификацию по начальному образованию прошли 31 852 человека.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на мероприятии в Университете ADA на тему "Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование".

"На сегодняшний день 7 318 учителей не справились с сертификацией. Мы понимаем, что процесс непростой, но учитель, который не может ответить хотя бы на 30 вопросов, не должен преподавать в школе.

Вопросы, предлагаемые в рамках сертификации, не являются особо сложными. Мы хотим, чтобы постепенно все педагоги соответствовали установленным стандартам", — отметил министр.

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