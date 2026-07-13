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Президент Ильхам Алиев: Когда Байден был сенатором, он был одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана (ВИДЕО)

Политика Новость 13 июля 2026 11:29 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Когда Байден был сенатором, он был одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана (ВИДЕО)
Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Журналист Все материалы

ШУША/Trend/ - Когда Байден был сенатором, он был одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана. Его видение развития региона заключалось в том, что он должен быть раздроблен, погряз в конфликтах, и в нем должна царить конфронтация. Конечно, в таких условиях легче достигать поставленных целей.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

«Но у господина Трампа иной характер. Он стремится к миру и рассматривает мир как возможность. Сегодня мир уже установлен, что создает новые возможности», — отметил глава государства.

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