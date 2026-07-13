Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии IV Шушинского глобального медиафорума (ФОТО)

ШУША /Trend/ - 13 июля в Шуше состоялась церемония открытия IV Шушинского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия».

В мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, который ответил на вопросы участников форума.

Модератор: Ваши превосходительства, уважаемые гости, представители СМИ, сердечно приветствую всех вас на четвертом Шушинском глобальном медиафоруме. И, прежде всего, мы должны выразить огромную благодарность Президенту Азербайджанской Республики, Его превосходительству Ильхаму Алиеву. Большое спасибо за то, что Вы сегодня здесь с нами. Благодарим Вас за Вашу поддержку и с нетерпением ждем возможности пообщаться с Вами в открытой и искренней беседе чуть позже.

Итак, в сегодняшнем форуме участвуют 160 гостей из 53 стран, в том числе представители 30 информационных агентств, более 60 СМИ и 10 международных организаций. За последние четыре года форум собрал почти 600 представителей СМИ из 81 страны. Это действительно впечатляющие цифры.

Господин Президент, какие чувства Вы испытываете в связи с тем, что форум проводится уже четвертый год подряд?

Президент Ильхам Алиев: Прежде всего хочу сказать, что для нас большая честь вновь принимать столь представительную аудиторию здесь, в Азербайджане, в Карабахе, в Шуше. Идея форума заключалась в том, чтобы создать площадку, где представители средств массовой информации из разных стран мира могли бы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и вызывающие общую обеспокоенность, а также ознакомиться с Карабахом и городом Шуша. С течением времени, я уверен, многие из наших гостей, которые приезжают к нам регулярно, видят развитие Карабаха, видят ход восстановительных работ. Вероятно, во время своего первого визита они увидели здесь лишь руины, а теперь перед ними города. Они видят людей, которые живут в новых квартирах, в новых домах. Таким образом, это сочетание различных факторов. Во-первых, каждый раз, из года в год, тематика форума отражает актуальные вызовы. Во-вторых, здесь царит очень дружелюбная, очень позитивная атмосфера, и я уверен, что многие представители различных средств массовой информации после встреч в Шуше становятся хорошими друзьями. И, конечно, важным фактором для нас является возможность собрать здесь столь многочисленную группу людей – тех, кто влияет на процесс принятия решений, тех, кто формирует общественное мнение в своих странах и за их пределами, чтобы они своими глазами увидели: когда Карабах вернется к своим корням, когда вернутся хозяева этих земель, тогда и начнется настоящее развитие.

Модератор: Большое спасибо. Действительно впечатляет, насколько форум изменился и вырос за последние четыре года. Огромное Вам спасибо.

Позвольте немного обозначить контекст нашей сегодняшней встречи. Мы собрались в период, когда информация распространяется быстрее, чем когда-либо прежде. Однако доверие становится все труднее завоевать. Сегодня журналисты и политики работают в условиях эпохи, на которую оказывают влияние дезинформация, разобщенность, искусственный интеллект и стремительно развивающиеся цифровые платформы.

Именно поэтому подобные дискуссии и форумы приобретают сегодня особую значимость и именно поэтому тема нынешнего форума сформулирована как «Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия».

Позвольте коротко представиться. Меня зовут Лора Баквелл, я тележурналист телеканала Euronews. Большое спасибо за приглашение. Как вы понимаете, в ближайшие несколько дней нас ожидает очень насыщенная программа. И начнем мы с открытого диалога с Президентом. В течение следующих нескольких часов у всех присутствующих будет возможность задать свои вопросы. У меня длинный список участников, которым я буду предоставлять слово, и в нашем распоряжении достаточно времени, чтобы получить ответы на них.

Поэтому, когда я назову ваше имя, пожалуйста, задавайте вопросы кратко и по существу, поскольку сегодня нам предстоит обсудить очень многое. Кроме того, если вы захотите поделиться материалами на своих страницах в социальных сетях, вы можете использовать наши хештеги.

А сейчас мы переходим к первому представителю средств массовой информации.

С большим удовольствием предоставляю слово господину Кену Мориасу, старшему научному сотруднику Института Хадсона. Вот он. Надеюсь, микрофон уже готов.

Кен Мориасу: Спасибо, господин Президент. Я - Кен Мориасу из Института Хадсона.

Азербайджан занимает уникальное географическое положение, связывая Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и Европу. Однако недавние перебои в судоходстве в Красном море и в Ормузском проливе напомнили миру об уязвимости морской торговли. Считаете ли вы, что мы вступаем в эпоху, когда сухопутные коридоры станут столь же стратегически важными, как и морские пути? И если да, то в чем вы видите роль Азербайджана в течение следующего десятилетия? Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, мы уже довольно долгое время работаем над вопросами транспортной связности. Возможно, мы активно работаем над этим более десяти лет, стараясь превратить преимущества нашего географического положения в реальную платформу для многостороннего сотрудничества. При этом существовали различные факторы, которые либо могли способствовать, либо, наоборот, препятствовали тому, чтобы Азербайджан стал одним из международных транспортных узлов. Во-первых, отсутствовала физическая инфраструктура – ее требовалось создать, и это было сделано.

Во-вторых, необходимо взаимодействие с соседями, поскольку без него невозможно стать транзитной страной. Если у вас плохие отношения с соседями, это означает, что через вашу территорию не будет осуществляться движение грузов ни в одном направлении. Кроме того, необходимо было выстроить широкое международное сотрудничество на всем евразийском пространстве – к востоку и западу, к северу и югу от Азербайджана, а также возглавить этот процесс, как мы сделали, например, при реализации наших энергетических проектов, где Азербайджан выступил инициатором, основным финансовым донором и организатором многостороннего сотрудничества, которое сегодня помогает многим странам решать вопросы энергетической безопасности.

Тот же подход мы применяем и в сфере транспортной связности. Как я уже сказал, создание физической инфраструктуры завершено. Сейчас мы работаем исключительно над вопросами ее дальнейшего расширения, поскольку не ожидали, что за последнее время наше географическое положение окажется настолько востребованным. Взаимодействие с нашими партнерами как на Востоке, так и на Западе - будь то страны Центральной Азии, наши ближайшие соседи Грузия и Турция или государства Европы - находится на очень высоком уровне. Чтобы все это объединить, нам, разумеется, потребовалось предпринять множество шагов, которые позволили сделать этот коридор эффективным.

Да, нынешняя ситуация на Ближнем Востоке делает этот коридор еще более привлекательным. Если бы вы в период наиболее острого противостояния посмотрели на карту сервиса FlightRadar, то увидели бы, что через Азербайджан проходил очень узкий воздушный коридор. То же самое можно сказать и о морских перевозках через Каспийское море, а также о сухопутных транспортных перевозках. Таким образом, все эти факторы, безусловно, повышают значимость Азербайджана. И, к счастью, мы были готовы к тому, чтобы обеспечить обработку растущих объемов грузоперевозок. В настоящее время мы расширяем наши мощности. Наш торговый морской порт, который уже является крупнейшим на Каспии с пропускной способностью 15 миллионов тонн, будет модернизирован, а его пропускная способность увеличится до 25 миллионов тонн.

В настоящее время на нашем судостроительном заводе строятся десять судов, чтобы мы могли обеспечивать перевозку грузов из Европы и в Европу. Наши тесные отношения со странами Центральной Азии и с Европейской комиссией, а также то, что Азербайджан фактически находится в центре, между этими двумя направлениями, действительно создают для нас большое преимущество. И, конечно, политика Азербайджана, которая всегда была нацелена на сотрудничество, на учет интересов наших соседей, а также на их готовность учитывать наши интересы, и атмосфера. То, что я говорил в отношении атмосферы здесь, в Шуше, на медиафоруме, - это та же самая атмосфера, которую мы стремимся создать, и, надеюсь, нам удалось ее сформировать среди многих международных участников.

Модератор: Большое спасибо. Отличный вопрос для начала нашего диалога, еще раз спасибо господину Кену Мориасу. Спасибо. Теперь переходим к господину Юсуфу Озхану, вице-президенту и главному редактору агентства Anadolu.

Юсуф Озхан: Господин Президент, большое спасибо за то, что сегодня принимаете нас здесь. Не знаю, существует ли такое устойчивое выражение в английском языке, но в турецком есть идиома о двух половинках одного яблока. Так вот, Турция и Азербайджан - это две половинки одного яблока. Какое послание Вы хотели бы адресовать народу Турции? Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, мое послание – это послание только дружбы и братства. Я считаю и уверен, что жители Турции и Азербайджана разделяют эту точку зрения — что эти две страны являются самыми близкими друг другу из всех стран мира. Если посмотреть на уровень сотрудничества – политического, экономического, энергетического, в сфере транспортной связности, а также на связи между людьми, - то можно увидеть, что, вероятно, нет двух других стран в мире, которые были бы настолько близки друг к другу, настолько поддерживали бы друг друга и были бы столь дружественными друг к другу, как Турция и Азербайджан.

И это является большой ценностью для наших народов и наших стран. Вместе мы гораздо сильнее. Это также важный фактор региональной стабильности и сотрудничества, включая то, о чем я только что говорил – транспортную связность. Кроме того, это важный фактор безопасности, поскольку именно здесь, в Шуше, пять лет назад президент Турции и я подписали Шушинскую декларацию, которая фактически вывела наши отношения на уровень союзнических.

Таким образом, мы не просто братья и друзья – мы союзники. И если с одной из наших стран произойдет что-то неблагоприятное или плохое, другая страна задействует весь свой потенциал, включая военный, чтобы защитить своих братьев. Действительно, это весьма редкий случай, когда этнические корни, общая культура и общая история создают основу для столь тесного политического сближения стран. Я уверен, что вы знаете множество примеров, когда одинаковые или относительно одинаковые корни и одинаковый язык не создают такой платформы. Напротив, порой люди, говорящие практически на одном языке, воюют друг с другом. Люди, исповедующие одну и ту же религию, убивают друг друга. Поэтому пример Турции и Азербайджана является примером, который следует изучать и которому должны следовать соседние страны. Соседи должны вести себя именно так, как Турция и Азербайджан.

Модератор: Большое спасибо. Еще один замечательный вопрос, и впечатляющее заявление господина Президента. Большое спасибо.

Теперь мы переходим к господину Кристиану Аугустину Николеску Тагалису – сенатору, адвокату, члену Парламентской группы дружбы с Азербайджаном от Румынии.

Кристиан Аугустин Николеску Тагалис: Ваше превосходительство, хочу признаться, что это мой третий визит в Азербайджан. В прошлом году в это же время мне выпала честь подняться на пик Гейдара – одну из самых высоких и красивейших горных вершин вашей замечательной страны. Я впечатлен не только природной красотой Азербайджана, но и заметным прогрессом, которого страна добилась в самых разных сферах – в том числе в области инноваций, цифрового государственного управления и возобновляемой энергетики. В последние годы Азербайджан прошел через впечатляющий этап развития, укрепив свои стратегические позиции на региональном и международном уровнях. При этом отношения с Европейским Союзом носят исключительно прагматичный характер и сосредоточены на вопросах энергетической безопасности, региональной связности и торговли.

Освободив оккупированные территории, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Это достижение, господин Президент, стало возможным благодаря Вашему лидерству в решении данного вопроса. Вы также утвердили Азербайджан в качестве одного из ключевых региональных игроков. Ваша страна является значимым игроком на международной арене благодаря своей активной вовлеченности, вкладу в развитие сотрудничества, продвижению диалога и созданию мостов между регионами. В то же время отношения между Парламентом Азербайджана и Парламентской ассамблеей Совета Европы, членом которой я являюсь, требуют восстановления, учитывая, что по различным причинам возникла тупиковая ситуация, которая, к сожалению, привела к отзыву на данный момент азербайджанской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Выражая уверенность в том, что разногласия между двумя сторонами будут преодолены и азербайджанская делегация вернется на свое место в ПАСЕ, хотел бы спросить Вас, господин Президент: как Вы видите улучшение этих отношений, учитывая, что они являются взаимовыгодными? На Ваш взгляд, какие шаги должны быть предприняты для более тесного сотрудничества с европейскими институтами? Спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Прежде всего, большое спасибо за добрые слова в адрес Азербайджана и за Ваш личный вклад в укрепление дружбы между нашими странами. Вы затронули несколько важных аспектов наших отношений с европейскими институтами, включая Европейскую комиссию, Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы. И как вам известно, между отношениями с этими структурами существует большая разница. Что касается Европейской комиссии, то у нас были непростые времена, особенно при предыдущей комиссии, во многом из-за деструктивной роли бывшего главы европейской дипломатии господина Борреля, который фактически разрушил, почти разрушил отношения между Европейской комиссией и Азербайджаном. И теперь становится очевидно, почему это произошло. Он был тесно связан с некоторыми коррумпированными лицами, включая бывшего судью Международного уголовного суда господина Окампо, который публично признал в своих комментариях, что господин Боррель получал от него деньги, а средства для господина Окампо поступали от российско-армянского олигарха, который сейчас находится под домашним арестом в Армении.

Таким образом, это были крупные звенья антиазербайджанской группы, которая существовала в Еврокомиссии. Хорошо, что господин Боррель теперь вне политики – надеюсь, навсегда. С новой Комиссией наши отношения начали улучшаться, особенно после того, как мы увидели наличие большого взаимного стремления к перезагрузке, и мы поддержали этот процесс. Могу лишь сообщить, что за несколько месяцев текущего года состоялся ряд важных визитов из Брюсселя: в марте – президента Европейского совета господина Кошту, в мае – главы европейской дипломатии госпожи Каллас, в июле – президента Европейской комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен. И из публичных заявлений как с их стороны, так и с моей стороны, каждый может видеть, что обе стороны удовлетворены уровнем сотрудничества. Сферы партнерства, которые вы обозначили, безусловно, важны, но рамки нашего двустороннего взаимодействия гораздо шире.

Что касается Парламентской ассамблеи Совета Европы, то, к сожалению, здесь мы наблюдаем совершенно иную картину. Лично я сожалею об этом, поскольку в 2001 году, будучи членом парламента, я был первым главой азербайджанской делегации и в течение двух лет работал там; как известно, в течение года проводится четыре сессии.

Для меня сложившаяся ситуация не является приятной. При этом, причина, по которой она возникла, крайне важна для ответа на ваш вопрос, что нужно сделать для выхода из тупика? До освобождения в сентябре 2023 года 100 процентов наших территорий от сепаратистских армянских оккупационных сил Азербайджан никогда не находился под какими-либо санкциями в ПАСЕ. В сентябре 2023 года, когда мы воспользовались своим законным правом на самооборону и освободили территорию от остатков сепаратистов, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение наказать Азербайджан. В январе 2024 года она поставила под сомнение полномочия азербайджанской делегации, а также лишила ее права голоса. Это произошло не из-за так называемых вопросов прав человека. Если бы дело было в этом, это, вероятно, было бы сделано гораздо раньше. Это было именно наказанием за наши действия по восстановлению суверенитета. После этого азербайджанская делегация приняла весьма мудрое решение – прекратить участие в заседаниях: если у нас нет права голоса, то зачем нам там присутствовать?

К слову, мы не участвовали в голосовании за судей Европейского суда по правам человека, и именно поэтому Азербайджан не признает решения этого суда: нам неизвестно, кто эти люди. Мы не голосовали за них. На протяжении более чем двух лет мы сталкиваемся с дискриминацией. Могу открыто сказать, что наше правительство всерьез рассматривало возможность полного выхода из этой структуры – не только о замораживании нашего членства в ПАСЕ, но и о выходе из Совета Европы в целом.

Однако ко мне обратился генеральный секретарь Совета Европы господин Ален Берсе и попросил не делать этого. И для того, чтобы найти способ улучшить ситуацию, я приостановил этот процесс. Но, к сожалению, с того времени никаких подвижек не произошло. Со стороны ПАСЕ в адрес Азербайджана выдвигаются весьма странные и ультимативные требования, которые абсолютно неприемлемы. Не мы стали причиной разрушения отношений – это сделали они. Они лишили нас права голоса без каких-либо законных оснований. Поэтому необходимо, чтобы они восстановили право голоса азербайджанской делегации, и только после этого азербайджанская делегация вернется. Все должно быть именно так, как я сказал, а не наоборот!

Мы не сделали ничего плохого по отношению к ним. Следовательно, именно они совершили этот несправедливый шаг и именно им следует сделать шаг назад, найти в себе мужество и признать, что они допустили серьезную ошибку. Знаете, я неоднократно высказывал свою точку зрения по этому поводу: если Азербайджан полностью выйдет из Совета Европы, в стране этого практически никто не заметит. Таким образом, наше присутствие или отсутствие там мало что меняет для нас.

Быть там, возможно, лучше – не знаю, может быть. Мы не стремимся к конфронтации, особенно учитывая, что не только Парламентская ассамблея Совета Европы, но и Европейский парламент регулярно выступают с нападками в наш адрес и опять-таки без каких-либо оснований. Полагаю, это своего рода одержимость Азербайджаном. За пять лет они приняли 13 резолюций, направленных против Азербайджана, и ни одна из них не имеет для нас значения и ни на что здесь не влияет. Разумеется, лучше выстраивать нормальные отношения с этими институтами, нежели находиться в состоянии конфронтации. Но, повторюсь, это был не наш выбор.

Азербайджан добровольно присоединился к Совету Европы в 2001 году. В то время это была другая организация, и в целом Европа тогда была иной. Мы вступали во времена той Европы с определенными устремлениями и надеждами на то, что членство поможет нам решить нашу главную проблему – урегулировать карабахский конфликт и восстановить суверенитет. Пожалуй, я и так отнимаю слишком много времени аудитории на обсуждение этого вопроса. Но, учитывая ваш развернутый вопрос, хотел бы проинформировать вас и аудиторию о том, что произошло и что следует сделать. Мы готовы к нормализации отношений, но первый шаг должны сделать они. Спасибо.

Модератор: Большое спасибо за столь обстоятельный вопрос и столь же подробный ответ. Спасибо. Теперь переходим к господину Рамизу Юнусу, профессору политологии Университета Хазар.

Президент Ильхам Алиев: Он представляет Соединенные Штаты.

Модератор: Хорошо, из Соединенных Штатов.

Президент Ильхам Алиев: Да, да, он много лет жил там.

Рамиз Юнус: Уважаемый господин Президент, для меня большая честь вновь встретиться с Вами в Карабахском регионе Азербайджана. Благодарю Вас за приглашение на это важное международное мероприятие. У меня два вопроса. Первый касается отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами. Господин Президент, 907-я поправка, направленная против Азербайджана, была принята Конгрессом США более 30 лет назад. Как Вы сегодня оцениваете эту поправку и видите ли Вы реальные шансы на ее отмену при нынешней администрации Президента Трампа? Второй вопрос: сегодня Азербайджан широко признается как средняя держава и лидер Южного Кавказа. На Ваш взгляд, господин Президент, в чем заключается главное различие между малым государством и средней державой в современном мире? Еще раз большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Что касается 907-й поправки, то, как Вы, конечно, хорошо знаете, хотя, возможно, не все об этом осведомлены, это был крайне несправедливый шаг Конгресса США в отношении Азербайджана в 1992 году. Когда Конгресс США принял Закон о поддержке свободы с целью оказания финансовой помощи новым независимым государствам, возникшим после распада Советского Союза, 907-я поправка была внесена сенаторами, занимавшими проармянскую позицию. Кстати, среди них был и президент Байден. В то время он был сенатором - и, вероятно, этим объясняются те многочисленные трудности, с которыми мы сталкивались в отношениях с администрацией Байдена.

Эта поправка лишила Азербайджан доступа к американской финансовой помощи. Причиной этого, как заявлялось, якобы являлась блокада Армении со стороны Азербайджана. Прежде всего, это не соответствовало действительности. Мы не осуществляли блокаду Армении. Армения оккупировала нашу территорию, а оккупированные территории как раз и располагались между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, если бы не оккупация, никакой так называемой блокады не было бы.

Во-вторых, для нас это, безусловно, было крайне болезненно в тот период: страна была очень бедной, и мы оказались единственной республикой бывшего Советского Союза, в отношении которой Конгресс США ввел дискриминационные меры. Сегодня эта поправка полностью утратила актуальность. Во-первых, потому что Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение в Белом доме в присутствии Президента Трампа.

Во-вторых, Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении, и с того момента через нашу территорию в Армению было перевезено более 40 тысяч тонн различных грузов – из России, Казахстана и других направлений. Более того, сам Азербайджан начал поставлять нефтепродукты в Армению – на сегодняшний день объем поставок, насколько я помню, превысил 10 тысяч тонн. Особенно это важно сейчас, когда многие страны испытывают трудности с доступом к источникам топлива, у Армении есть надежный поставщик в лице Азербайджана. Если бы не это, вероятно, сегодня им пришлось бы искать бензин и дизельное топливо по всему миру.

Таким образом, это еще раз подтверждает, что данная поправка полностью устарела и должна быть окончательно отменена. Но, к сожалению, несмотря на твердую позицию Президента Трампа – во время нашей встречи в прошлом августе в Вашингтоне, в Белом доме, Президент Трамп подписал в моем присутствии отсрочку действия этой поправки на один год, и сейчас она не действует – ее символическое и политическое значение все еще сохраняется.

Полагаю, чем скорее Конгресс полностью отменит эту поправку, тем лучше будет для всех: для Азербайджана – потому что мы перестанем подвергаться дискриминации, и для Конгресса США – потому что это продемонстрирует его ответственность, способность признавать допущенные ошибки, а также готовность действовать с учетом текущей геополитической ситуации. Мы надеемся, что это произойдет. Тем не менее могу заверить, что при нынешней администрации 907-я поправка не оказывает какого-либо негативного влияния.

Вы спрашивали об отношениях между Соединенными Штатами и Азербайджаном. Должен сказать, что отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном складываются превосходно, и мы искренне рады тому, что они вышли на уровень стратегического партнерства. Наша историческая встреча с Президентом Трампом в августе прошлого года в Вашингтоне, последующая встреча в Давосе в январе текущего года, приглашение Азербайджана стать одним из учредителей Совета мира, инициированного Президентом Трампом, визит вице-президента Джей Ди Вэнса, подписание в Баку совместной декларации с вице-президентом об установлении стратегического партнерства, а также многие другие факты свидетельствуют о том, что сейчас наши отношения находятся на высочайшем, беспрецедентном уровне – такого прежде никогда не было.

В настоящее время мы активно работаем над реализацией всех положений декларации о стратегическом партнерстве. В частности, созданные рабочие группы очень активно работают по таким направлениям, как торговля и инвестиции, цифровая трансформация и искусственный интеллект, энергетическая безопасность и транспортная связность, оборона и поставки оборонной продукции. При этом Соединенные Штаты сняли все эмбарго на поставки вооружений Азербайджану, а вскоре после этого аналогичные шаги предприняли Великобритания и страны-члены Европейского Союза. На мой взгляд, это весьма наглядно характеризует дух наших двусторонних отношений, их формат, а также потенциал на будущее.

Что касается вашего второго вопроса о средней державе, то, да, я читал некоторые аналитические статьи, а также мне известно мнение некоторых экспертов о том, что Азербайджан уже становится, уже стал средней державой. Вместе с тем, на мой взгляд, подобные форумы также могут способствовать тому, чтобы четко определить, какие именно критерии позволяют отнести ту или иную страну к категории средних держав. Критерии могут быть разными, и на сегодняшний день единого критерия пока не выработано. Но на мой взгляд, данный термин означает признание потенциала страны, ее способности отстаивать свои национальные интересы независимо от того, что думают или делают крупные державы, а также готовности задействовать весь свой потенциал, если кто-либо попытается нанести ей ущерб. Безусловно, сюда входит и обороноспособность, причем не только та, что демонстрируется на военных парадах, а та, что подтверждается на поле боя.

И, конечно, одним из важных факторов, на мой взгляд, является способность влиять – одним лишь словом или заявлением – на события, происходящие за пределами собственных границ. Азербайджан неоднократно демонстрировал такую способность. Также, считаю, одним из факторов, который может быть отнесен к данному термину, является ответственность – ответственность за происходящее внутри страны и в определенной степени ответственность за весь регион. Возможно, команда впоследствии дополнит эти критерии, но полагаю, что все перечисленное может быть применено к Азербайджану, и, вероятно, именно поэтому многие эксперты называют нас средней державой, и, честно говоря, я не возражаю против этого.

Модератор: Еще один замечательный вопрос, и, да, из этого ответа действительно можно многое почерпнуть. Большое спасибо.

А теперь мы переходим к доктору Зейду ан-Навайсе, генеральному секретарю Министерства правительственной коммуникации Иордании.

Зейд ан-Навайса: Господин Президент, благодарю Вас за созданную возможность принять участие в работе этого важного мероприятия – IV Глобального форума. Возвращаясь в свою страну – Иорданию, я возьму с собой самые приятные впечатления об этой стремительно развивающейся прекрасной стране и ее улыбчивом, доброжелательном и гостеприимном народе. Мы также гордимся отношениями между нашими странами, которые находятся под покровительством Вашего превосходительства и Его величества Короля Абдаллы II, и желаем их постоянного развития.

Господин Президент, Ваша страна, которая всегда прилагает усилия для укрепления и усиления исламской солидарности, в следующем году будет принимать XVI Саммит глав государств и правительства Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также конференцию министров информации ОИС. У меня такой вопрос: как, на Ваш взгляд, на фоне нынешней напряженной ситуации в мире и регионе эти представительные мероприятия, которые регулярно принимает Азербайджан, могут способствовать укреплению исламской солидарности? Благодарю господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Да, как вы отметили, у нас братские отношения с Его величеством Королем, и отношения между нашими странами также являются очень тесными. Вы, вероятно, знаете, что буквально несколько дней назад я принимал министра иностранных дел, заместителя Премьер-министра Иордании, который провел обстоятельные переговоры со своим коллегой, а затем в ходе нашей встречи мы также обменялись мнениями относительно дальнейшего развития наших отношений, а также вопросов региональной безопасности и региональных вызовов. Уверен, что отношения между Иорданией и Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться, поскольку уже проделан большой объем работы.

Вы абсолютно правы. В следующем году Азербайджан примет у себя саммит Организации исламского сотрудничества. Это большая ответственность для нас, особенно в такое неспокойное время. Азербайджан всегда выступал за укрепление солидарности между мусульманскими странами, и многочисленные мероприятия, проведенные в Азербайджане, а также многочисленные инициативы, выдвинутые нами, фактически служили делу солидарности, взаимопонимания и единства. Посмотрим, как будет развиваться ситуация до проведения саммита. Но, к сожалению, сегодня мы не видим особой солидарности. Напротив, мы видим усиление напряженности, взаимные обвинения, мы видим войны в различных частях мира – не только на Ближнем Востоке и в регионе Залива, и это вызывает большое разочарование. Полагаю, солидарность в рамках Организации исламского сотрудничества – это главный фактор обеспечения безопасности и стабильности. Если будет больше солидарности, больше взаимопонимания, то трудностей станет меньше.

Роль Азербайджана всегда высоко ценилась, и мы играли важную роль в разные периоды времени, взаимодействуя с разными участниками. Наша роль всегда была конструктивной, ориентированной на результат и направленной на снижение напряженности. Кстати, мы продемонстрировали эту способность в период председательства в Движении неприсоединения. Как вы знаете, члены Организации исламского сотрудничества одновременно являются членами Движения неприсоединения. Это движение, объединяющее 120 стран, полностью поддержало председательство Азербайджана, и мы были избраны единогласным решением всех стран. Кстати, наше председательство было продлено еще на год также единогласным решением членов организации. Таким образом, это стало признанием нашей весьма положительной роли в сближении тех, кто находится далеко друг от друга. Тот же потенциал оказался весьма полезным, когда нам пришлось согласовывать важные решения во время председательства Азербайджана на СОР29. Это было еще сложнее, поскольку существовали очень противоречивые взгляды, мнения и столкновения. Но, опять же, это нам удалось. Таким образом, наследие СОР29 сегодня является важным фактором для всех будущих сессий Конференции и «зеленой» повестки дня. И мы задействуем все имеющиеся у нас возможности как в период, предшествующий саммиту, так и во время его проведения. Мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать это единство. Сложно сказать, насколько удастся преуспеть. Также сложно сказать, какова будет ситуация в мире и нашем регионе следующим летом. Но, будем надеяться, что такие страны, как Иордания, Азербайджан и другие государства, разделяющие наши взгляды и повестка которых основана на мире, стабильности и безопасности, объединят свои усилия ради достижения хороших результатов.

Модератор: Большое спасибо. Далее передаем слово моей коллеге из Бостона. Джейн Уизерспун, главный редактор телеканала Euronews по Ближнему Востоку, Центральной Азии и Южному Кавказу. Джейн, вам слово.

Джейн Уизерспун: Спасибо, Лора. Господин Президент, как всегда, очень приятно вновь быть здесь, в Шуше, вместе с Вами. Еще раз благодарю Вас за приглашение принять участие в этом замечательном мероприятии. Вы только что говорили о недавних визитах в Азербайджан Урсулы фон дер Ляйен и, конечно, Антонио Кошты. Что касается экспорта газа, мы видим, что сейчас Азербайджан поставляет газ в 16 стран, 14 из них находятся в Европе, и теперь к ним добавились Австрия и Германия. Почему эти две страны столь важны? И во-вторых, как, на Ваш взгляд, будут дальше развиваться отношения с ЕС? Ранее Вы отмечали, что подобные отношения являются взаимовыгодными.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Очень рад снова вас видеть. Спасибо, что вы с нами. Да, в этом году мы начали поставки газа в Германию и Австрию, и это является частью нашей общей стратегии по расширению присутствия на мировом и, в особенности, европейском газовом рынке. Европейский рынок – это премиальный рынок, рынок с наилучшими ценами. Поэтому мы крайне заинтересованы в наращивании наших экспортных мощностей. Да, мы поставляем газ по трубопроводам в 16 стран и по географии поставок трубопроводного газа занимаем первое место в мире. И этот объем будет еще расти. Мы по-прежнему ведем переговоры с некоторыми странами-членами Европейского Союза с целью начала поставок и увеличения их объемов. То есть к нам поступило оба запроса. А в условиях современного энергетического рынка газ из надежного источника – из Азербайджана, который является к тому же предсказуемым и альтернативным источником поставок, имеет, пожалуй, большее значение, чем лет десять назад. У нас есть потенциал для увеличения добычи и экспорта. Всего несколько месяцев назад мы запустили добычу природного газа на новом месторождении – из глубоководных пластов месторождения АЧГ. Добыча же на существующих месторождениях будет расти в соответствии с рабочей программой и инвестиционным портфелем.

Кроме того, ведется активная работа по возобновляемым источникам энергии. Они уже позволяют нам экономить значительные объемы газа и позволят экономить еще больше, поскольку к 2032 году мы планируем получать 8 гигаватт энергии из возобновляемых источников. А это даст нам возможность сэкономить несколько миллиардов кубометров газа, которые сегодня мы используем для производства электроэнергии. То есть весь этот объем станет также доступен потребителям. Таким образом, мы располагаем двумя важными факторами: газом, объемы добычи которого растут, и рынком. Поэтому нам необходимо модернизировать и усовершенствовать то, что находится между ними, в частности транспортную инфраструктуру.

Наша газовая инфраструктура проектировалась и строилась исходя из сценария, существовавшего до российско-украинского конфликта 2022 года. Пропускная способность трубопроводов определялась на основе нашего производственного профиля, прогнозных показателей и стратегии, с какой скоростью добывать газ на месторождениях. Ведь его можно добыть за 10 лет или за 100 лет, и для нас важно было определить, что более выгодно - растянуть процесс и поддерживать эту кривую относительно стабильной на протяжении десятилетий или же инвестировать больше и добывать больше газа. Однако с началом российско-украинского конфликта спрос на азербайджанский газ резко вырос, и Европейская комиссия обратилась к нам с просьбой сделать максимум возможного для ускоренного наращивания добычи, и мы сделали это. Кстати, эти цифры были озвучены в ходе визита президента Европейской комиссии: с 2022 года мы увеличили поставки газа в Европейский Союз на 65%, и этот показатель будет расти.

Таким образом, расширение существующей транспортной инфраструктуры необходимо, но камнем преткновения остается «зеленая повестка» ЕС. Также европейские банки не проявляют готовности финансировать проекты, связанные с ископаемым топливом. Отсюда возникает вопрос: откуда привлекать средства для увеличения пропускной способности трубопроводов?

И еще один вопрос – возможно, даже более важный, - это долгосрочные контракты. Именно это мы обсуждали с госпожой Урсулой фон дер Ляйен: нам нужны долгосрочные контракты, потому что для существенного наращивания добычи требуются масштабные инвестиции. А если в какой-то момент нам скажут: «Спасибо, до свидания, ваш газ нам больше не нужен», - что тогда нам делать? Это два ключевых фактора.

Кроме того, важна диверсификация, поскольку мы начали поставлять газ на рынки, которые даже не могли предвидеть, - например, в Сирию, и можем дальше расширять поставки в соседние регионы, где спрос очень высок. Поэтому для нас крайне важно в отношениях с европейскими партнерами иметь долгосрочные контракты, а также совместно работать над расширением существующей газотранспортной системы.

Что касается отношений с Европейской комиссией, я уже об этом говорил. Мы ими очень довольны. Считаю, что такая частота визитов высокопоставленных представителей и руководителей Европейской комиссии также является беспрецедентной, ведь с марта по июль нас посетили президент Европейского совета, президент Европейской комиссии и глава европейской дипломатии. И все эти визиты прошли весьма успешно, принесли очень хорошие результаты и позволили провести очень подробные обсуждения не только наших двусторонних вопросов, но и того, что происходит в глобальной повестке дня. С возвращением в Карабах, Джейн.

Модератор: Слово для вопроса предоставляется Джошуа Клейну из Breitbart News.

Джошуа Клейн: Господин Президент, Президент Трамп неоднократно заявлял, что сила и дипломатия США помогли изменить облик Южного Кавказа. С Вашей точки зрения, чем действия Президента Трампа отличались от действий предыдущих администраций США, что сделало мир возможным? И как, по Вашему мнению, будут развиваться отношения между США и Азербайджаном в ближайшие годы? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, есть огромная разница между тем, что делал и делает Президент Трамп, и деятельностью его предшественников. Поскольку, к сожалению, в период оккупации, длившейся почти тридцать лет, американские администрации, наряду с другими сопредседателями тогдашней Минской группы ОБСЕ, в основном проводили политику замораживания конфликта, а не освобождения наших территорий на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые они сами же и принимали. Их целью было заморозить сложившуюся ситуацию и использовать ее в качестве рычага давления на Азербайджан, а также, в определенной степени, на Армению. Все они действовали очень слаженно, и вся деятельность Минской группы ОБСЕ была направлена не на урегулирование конфликта, а на то, чтобы сделать оккупацию бесконечной.

Подход же Президента Трампа был совершенно иным. Он – миролюбивый человек, устанавливающий мир во многих уголках мира. Как он сам говорит, он добился мира, отрегулировав восемь конфликтов. В этом вся суть его характера. Таково его видение и такова его политика.

В нашем же случае он сыграл очень значимую роль, когда Азербайджан и Армения находились на заключительном этапе переговоров о мирном соглашении. Президент Трамп и его команда включились в процесс, создав такие условия, при которых мир стал возможен. Они в полной мере поняли нашу озабоченность в отношении мирного процесса. Четко осознали необходимость создания Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с его эксклавом – Нахчываном. Они работали очень эффективно, дабы убедить Армению, что ей тоже нужен этот мир. Состоялась историческая встреча в Белом доме, в ходе которой Премьер-министр Армении, Президент Трамп и я подписали Совместную декларацию, а также в присутствии Президента Трампа министры иностранных дел обеих стран парафировали мирное соглашение. Как я уже говорил, Президент Трамп в моем присутствии подписал документ о приостановлении действия ограничений и санкций, а также мы подписали документ о создании совместной рабочей группы для подготовки в течение шести месяцев Соглашения о стратегическом партнерстве.

И ровно через шесть месяцев эта работа была завершена. Исходя из моего опыта, впервые американские официальные лица столь неукоснительно сдержали свое слово. С августа по февраль шла эта работа, а затем вице-президент Вэнс прибыл в Баку, и мы подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Это удивительно. Это невероятно. Это то, о чем мы могли только мечтать. Мы всегда стремились к хорошим отношениям с Соединенными Штатами, однако из-за армянского лобби и других стереотипов, ошибочного восприятия Азербайджана и недооценки его потенциала этого не удавалось достичь.

Как я уже говорил, когда президент Байден был сенатором, он являлся одним из инициаторов введения санкций против Азербайджана, и именно в этом заключалось его видение ситуации в регионе, чтобы регион раздирали конфликты и противостояния! Ведь в таких условиях всегда легче достичь поставленных целей. Но Президент Трамп – совершенно другой человек, с совершенно другим характером. Он стремится к миру и рассматривает мир как возможность. И теперь, когда Азербайджан и Армения уже достигли мира, перед нами открывается множество возможностей. Например, коридор TRIPP, который носит имя Президента Трампа и соединяет Азербайджан с его эксклавом Нахчываном. Насколько нам известно, практические работы по коридору, надеемся, начнутся уже в этом году. Запуск коридора полностью изменит карту транспортных связей внутри региона, что приведет к укреплению безопасности на всем Южном Кавказе. Мы остро нуждаемся в этом. Это будет также способствовать росту оптимизма в плане сотрудничества на Южном Кавказе. Поэтому мы очень благодарны Президенту Трампу лично, его команде, в том числе Стиву Уиткоффу и Арье Лайтстоуну – людям, которых я особенно хочу упомянуть, поскольку они вместе с президентом сыграли решающую роль в установлении мира между Азербайджаном и Арменией.

Модератор: Благодарим за вопрос. А сейчас предоставляем слово находящемуся сегодня с нами руководителю отдела компании LinkedIn по работе с государственным сектором и некоммерческими организациями (NFP) компании LinkedIn для регионов ЕБВА и Латинской Америки господину Шимусу Клэнси.

Шимус Клэнси: Доброе утро, господин Президент. Меня зовут Шимус Клэнси. Я возглавляю отдел по работе с государственным сектором в составе LinkedIn. Недавно мы консолидировали нашу деятельность в Центральной Азии и здесь, в Азербайджане, через нашего местного партнера – HR Institute.

Последние два года я работаю с правительством Азербайджана, AZCON, UBOK и ABB Bank, и заметил стремление к диверсификации экономики. По Вашему мнению, на чем в первую очередь должна сосредоточиться страна с точки зрения работников и населения? И как поставщик, или партнер, вроде LinkedIn может присоединиться к этому процессу?

Президент Ильхам Алиев: Какая партнерская компания?

Шимус Клэнси: LinkedIn.

Президент Ильхам Алиев: Что ж, в нашей повестке достаточно много вопросов. Трудно расположить их по порядку – первый, второй, третий, четвертый. В глобальной повестке – развитие, устойчивое развитие, восстановление и реконструкция Карабаха, завершение всех наших проектов, которые приведут к созданию новых транспортных маршрутов и транспортная связность. Одной из главных тем нашей повестки является цифровая трансформация и развитие искусственного интеллекта. Относительно недавно я издал специальное распоряжение о создании комиссии, совместной рабочей группы и совета для решения этих вопросов. Энергетическая безопасность, безусловно, продолжит оставаться одним из доминирующих глобальных трендов.

Хотя для нашей страны этот вопрос можно считать уже решенным, как я уже сказал, спрос на наши энергетические ресурсы, включая возобновляемые источники энергии, будет расти. Мы располагаем огромным потенциалом в области возобновляемой энергетики. Только здесь, в Карабахе, мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции общей мощностью 340 мегаватт, а солнечные электростанции общей мощностью еще 340 мегаватт будут введены в эксплуатацию в течение одного года. Поэтому экспорт электроэнергии на европейский рынок является одной из главных тем нашей повестки, поскольку, опять же, европейскому рынку необходимы дополнительные энергетические ресурсы. Мы обладаем дополнительными возможностями.

Конечно, повседневная работа – это представительство страны. Поэтому нам нужно вести ее без каких-либо сбоев, чтобы продемонстрировать то, что уже сделано, наши достижения и стоящие перед нами вызовы. Вероятно, в данных условиях на первом месте стоят вопросы безопасности и оборонного потенциала, ведь мы видим, что вопросы безопасности и существующие угрозы – это, к сожалению, в нашем регионе не то, о чем мы читаем в книгах, а реальность, внутри которой мы живем.

Так что в нашей повестке дня довольно много вопросов. Если выразить это одним предложением, то назову следующие: укрепление оборонного потенциала страны, защита ее национальных интересов и налаживание более практичных и конструктивных отношений с как можно большим количеством стран. Спасибо.

Модератор: Очень интересный вопрос, связанный с экономической диверсификацией. А сейчас предоставляем слово ведущей телеканала «Аль-Арабия» госпоже Леаль аль-Катир.

Леаль аль-Катир: Доброе утро. Спасибо, господин Президент. Всегда приятно видеть Вас снова. Я была в Баку и здесь, в Шуше, в прошлом году, и вижу огромные изменения, которые произошли в Шуше. Прежде всего, поздравляю Вас. Вы сами видите, какая беспрецедентная ситуация сложилась сейчас на Ближнем Востоке в это сложное время, при том, что Азербайджан является соседом Ирана. Во-первых, считаете ли Вы, что с Ираном можно достичь прочного мира? Во-вторых, каковы Ваши планы на будущее по защите границы от широкой эскалации конфликта, который охватывает не только Ближний Восток; словно весь мир сейчас вовлечен в эту войну между Ираном и Соединенными Штатами.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю вас. Очень рад снова вас видеть. Спасибо, что пришли. Да, мы находимся прямо в центре военных конфликтов. Один наш сосед – на севере находится в состоянии войны, а другой – на юге. А мы находимся прямо между ними. И, конечно же, вопросы защиты нашей страны и возможного содействия поиску мирного решения возникшей ситуации серьезно беспокоят нас. Да, мы верим, что мир возможен. И, думаю, не только мы, но и посредники – страны, которые делают все возможное, чтобы остановить это противостояние и кровопролитие. В частности, я хотел бы отметить Пакистан, а также моего большого друга Премьер-министра Шахбаза Шарифа и фельдмаршала Асима Мунира. Они действительно проделали большую работу в качестве посредников между Соединенными Штатами и Ираном и добились значительного успеха. К сожалению, он продлился недолго. Но я надеюсь, что нынешняя вспышка конфликта тоже не продлится долго. Так что я уверен: мир возможен. Иначе очень трудно жить, если в это не верить.

Думаю, важнейшим вопросом станет то, каким будет регион после достижения мира. Здесь возможны разные сценарии и варианты, и многие страны, разумеется, руководствуются своими стратегическими интересами. Что касается Азербайджана, то мы хотим лишь одного – мира за пределами наших границ. Ведь когда внутри страны мир, а у границ идут бои, никогда не чувствуешь себя в безопасности.

Азербайджан живет в состоянии мира менее года. Мы прожили в условиях войны тридцать лет. Сначала произошла Первая Карабахская война, затем последовали различного рода столкновения в период так называемого перемирия, потом были отдельные вспышки напряженности, вслед за которыми началась Вторая Карабахская война. Поэтому мы не могли представить себе жизнь без войны. Сейчас же мы живем в условиях мира чуть меньше года, и уже видим, как это благотворно сказывается на развитии, на инвестициях, на психологическом состоянии и на настроении общества. Это имеет очень много последствий, и, конечно, мы хотели бы, чтобы мир на юге и на севере установился как можно скорее. Но этот мир должен быть справедливым и честным, основанным на международном праве, а не на чьих-то амбициях и планах. Международное право является универсальной платформой для установления любого мира. А в нашем случае конфликта с Арменией, например, мы всегда стояли на стороне международного права. Мы защищали себя. В начале 1990-х годов Азербайджан был оккупирован. Да, мы позже пытались решить этот вопрос мирным путем, но это не сработало. Затем мы применили силу, чтобы восстановить свой суверенитет. Мы это сделали, но не пошли дальше. Мы остановились - и это очень важно. И я думаю, что одним из важных моментов после завершения горячей фазы противостояния является необходимость остановиться, и это непросто, мы это понимаем. Мы жили с этой раной в сердце на протяжении 30 лет, но остановились тогда, когда было необходимо остановиться. Мы остановились, чтобы не сделать войну бесконечной. У нас могли быть и другие варианты действий, но проявлением ответственности и мудрости стало именно решение остановиться: если бы мы этого не сделали, война с Арменией продолжалась бы. Возможно, она приняла бы затяжной характер. В какой-то момент снова люди продолжали бы погибать.

То же самое следует сделать и на Ближнем Востоке, когда горячая фаза противостояния завершится: членам Совета сотрудничества арабских государств Залива и Ирану нужно остановиться. Разумеется, мы никогда не забудем того, что армяне сделали с нашим народом: как они разрушали наши города, убивали невинных женщин и детей, совершили геноцид в Ходжалы. Мы никогда этого не забудем.

Но в то же время мы понимаем, что мир – это конечная цель в любом случае. Поэтому я думаю, что этот конфликт будет иметь множество последствий психологического и эмоционального характера, будут попытки дать отпор, отомстить и т. д. Обращаясь к нашим соседям, прошу их проявить ответственность, как можно скорее прекратить этот конфликт, постараться нормализовать отношения и не доводить происходящее до уровня глобального конфликта. Это большая опасность, и я призываю к ответственности. Я также надеюсь, что посреднические усилия наших друзей из Пакистана вновь приведут к прекращению противостояния.

Модератор: Итак, мы перешли от Европы к Соединенным Штатам, а оттуда – к Ближнему Востоку. А теперь обратимся к Африке. Слово для следующего вопроса предоставляю присутствующему сегодня с нами генеральному директору медиакомпании Voice of Congo господину Седрику Монзье Аюнду.

Седрик Монзье Аюнду: Господин, Президент, я журналист из Конго. Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность Азербайджану и Бакинской инициативной группе за создание международной платформы для народов и сообществ, чьи голоса оказываются изолированными, чьи взгляды намеренно искажаются или исключаются из глобальной информационной повестки. Франция на протяжении долгого времени представляла себя как защитника демократии, прав человека и свободы слова. Однако в ее заморских территориях и во многих других регионах до сих пор ощущается наследие колониализма, а местные сообщества сталкиваются с серьезными трудностями, когда пытаются донести свою реальную ситуацию. Их достоинство, культурная самобытность, политические права и право на самоопределение зачастую рассматриваются через призму доминирующих интерпретаций, а независимые голоса оттесняются на второй план. Более того, тех, кто стремится поддержать эти сообщества и сотрудничает с такими организациями, как Бакинская инициативная группа, несправедливо называют участниками «гибридной войны» лишь потому, что они ставят под сомнение устоявшиеся колониальные нарративы и доносят до международного сообщества неудобную правду.

Сегодня в мире контроль над информацией может быть столь же мощным инструментом, как политический или экономический контроль. Господин Президент, как Вы считаете, каким образом представители независимых средств массовой информации могут не просто реагировать на происходящее, а действительно менять колониальные и неоколониальные нарративы, а также формировать более сильную и убедительную международную позицию в защиту народов, чьи права, история и устремления на протяжении долгого времени искажались или замалчивались?

Президент Ильхам Алиев: Я уже говорил, что когда нас приняли в Совет Европы, я был первым главой азербайджанской делегации и приехал в Страсбург. И первое, что услышала наша делегация от руководства Совета Европы, было то, что права человека не могут быть внутренним вопросом для какой-либо страны. Мы были хорошими учениками и усвоили это. И теперь, когда Бакинская инициативная группа поднимает вопрос о колониальном неравенстве или колониальном господстве, их обвиняют. И не только их: даже правительство Азербайджана обвиняют в том, что оно не делает – во вмешательстве во внутренние дела Франции. Потому что вопросы прав человека являются универсальными вопросами, и Бакинская инициативная группа является неправительственной организацией, возможно, первой и наиболее эффективной, которая выносит этот вопрос на глобальную повестку дня, поскольку на протяжении многих лет так называемые заморские территории Франции, которые де-факто являются колониями, находились под гнетом. Там имели место различные противоправные действия, в том числе ядерные испытания. Сколько ядерных испытаний было проведено в Полинезии? Возможно, 100, а может, 200 или даже больше. И это затронуло огромное количество людей. Многие лишились жизни, потеряли здоровье. И когда Бакинская инициативная группа поднимает этот вопрос, ее, к сожалению, несправедливо обвиняют в ведении некой гибридной войны. Это абсолютно несправедливо. Я считаю, что роль независимых медиа очень важна.

Вы затронули крайне важный вопрос. На протяжении многих лет те немногочисленные голоса, которые пытались говорить о проблемах в Новой Каледонии, Полинезии, Мартинике и других территориях, подавлялись скоординированными действиями. Их преследовали, шантажировали. Мне даже сообщили, что некоторые участники международных мероприятий, организованных Бакинской инициативной группой, были задержаны. И, кстати, их задерживали не только во Франции, но и в Швейцарии. Некоторых из них заточили в тюрьму. И теперь эти люди говорят о правах человека, пытаются учить мир демократии!? Знаете, бумеранг – очень эффективное оружие. Следует это учитывать. Я имею в виду, что те, кто хотел нанести удар по Азербайджану, недооценили нас.

Но, опять же, этот вопрос выходит далеко за рамки деятельности Бакинской инициативной группы. Я считаю, что важную роль играют СМИ – именно то, о чем вы упомянули, еще раз спасибо за это, это важно. По-моему, медиа должны набраться достаточной храбрости, чтобы противостоять этому колониализму. И знаете, дело вовсе не в наших отношениях с Францией.

Знаете, наши отношения с Францией были в определенной степени испорчены позицией Франции по вопросу нашего суверенитета и решениями, принятыми в этой стране, такими как признание так называемой «Нагорно-Карабахской Республики». Даже сейчас во Франции существует так называемое посольство несуществующего «Нагорного Карабаха». Но это очень незначительные вопросы. Дело не в наших отношениях с Францией - дело в принципиальном вопросе международного поведения. В XXI веке невозможно иметь колонию, расположенную в 10 тысячах километров от вас, если местное население не хочет вашего присутствия. Люди хотят жить своей собственной жизнью. Существуют гораздо более малые страны, значительно меньшие, чем Новая Каледония или другие, которые обладают государственностью, имеют право голоса в ООН и свой собственный флаг. Почему же этого не должно быть у них?!

Я считаю, что отношение к этому вопросу является важным тестом для стран и для гражданского общества. И я думаю, что, если в разных частях мира будет больше групп, подобных Бакинской инициативной группе, они могли бы создать своего рода коалицию НПО, которая могла бы более активно выступать по данным вопросам, чтобы положить конец этому угнетению.

Дело же не только в Новой Каледонии; таких примеров немало и в самой Европе. Взять хотя бы Корсику – она же находится прямо в центре Европы. Люди хотят жить своей жизнью, хотят сохранить свой язык, хотят, чтобы их самобытность уважали. Они не хотят захватывать территорию Франции. Они просто хотят жить на земле своих предков с достоинством и без какого-либо внешнего правления, внешнего господства.

Знаете, одна из причин, по которой мы очень чутко реагируем на такого рода вопросы, заключается в том, что мы сами жили как колония. В XIX веке Азербайджан был колонизирован, и мы жили в составе колонии. И позднее, когда был создан Советский Союз, мы не были независимой страной; мы входили в состав Советского Союза. Республика? Да, но без каких-либо прав. Поэтому в нашей исторической памяти сохранилось понимание того, что значит быть колонизированным и что значит быть свободным. И если посмотреть, например, на Азербайджан в период колонизации в XIX веке, в XX веке и на сегодняшний Азербайджан, то это как день и ночь. У нас лишь забирали ресурсы. Из Азербайджана были извлечены миллиарды тонн нефти – именно тонн, а не баррелей. А когда распался Советский Союз, мы оказались без природного газа и без электричества. И до сих пор мы очищаем загрязненные территории в пригородах Баку, тратя миллиарды на то, чтобы устранить ущерб, нанесенный нашей природе теми, кто выкачивал наше богатство. За эти более чем 30 лет Азербайджан, как уже отмечалось, стал средней державой. В этом и заключается преимущество независимости. Когда распался Советский Союз, я помню, многие аналитики в России говорили: «О, эти республики погибнут. Они не смогут жить без центра».

И что произошло? Все они живут нормальной жизнью. Кто-то в достатке, кто-то - не очень. Но не одна не исчезла. И это - преимущество. Именно поэтому мы выступаем за независимость и свободу Новой Каледонии, Полинезии, Мартиники и Сен-Мартена. И, повторюсь, все это никак не связано с нашими отношениями с Францией. Просто это неправильно интерпретируется, и иногда используется против нас. И я надеюсь, что на мои заявления будет дана адекватная реакция, в том числе и в Париже, ведь сейчас мы находимся в процессе нормализации отношений. Они критикуют нас, мы критикуем их – это нормально.

Но это не какие-то нападки. Это своего рода рабочие отношения между двумя суверенными государствами, причем государствами, которые находятся на одном и том же уровне, ни одно из них не стоит выше другого, и ни одно из них не может диктовать другому, что делать. Но высказывать свою точку зрения, обозначать свою озабоченность, критиковать – я считаю, это абсолютно нормально. Желаю вам успехов. Большое спасибо.

Модератор: Это был очень интересный вопрос о влиянии контроля над информацией. Он полностью перекликается с темой, которую мы будем обсуждать в течение ближайших двух дней.

А теперь предоставляю слово основателю и журналисту Media Gordon Ukraine Дмитрию Гордону. Дмитрий, вы сидите в первом ряду.

Дмитрий Гордон: Уважаемый господин Президент, сперва от имени миллионов украинцев разрешите поблагодарить дружественный народ Азербайджана и Вас лично за сострадание, за чисто человеческое сочувствие к той страшной трагедии, которая обрушилась на прекрасную Украину по вине России. Ровно год назад здесь, в этом зале, я спросил Вас: что бы Вы посоветовали Украине? И Вы тогда ответили: никогда не соглашаться с оккупацией. Прошел год, очень многое изменилось. Сегодня весь мир видит фактическое окружение Крыма по суше, по морю и с воздуха. Сегодня весь мир видит одну из самых богатых нефтедобывающих стран в многокилометровых очередях за бензином. Мы видим, что фактически не меняется линия фронта, она остается неизменной. Мы видим удары украинскими дронами и ракетами по огромной территории от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири. Что сегодня, в новой ситуации, Вы посоветуете Украине? И я, пожалуй, задам еще один вопрос: что бы Вы сегодня посоветовали Путину, у которого, на мой взгляд, уже не осталось ни одного хорошего выхода?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Рад снова вас видеть. Спасибо, что приняли наше приглашение и вновь посещаете Карабах. Также спасибо за ваши добрые слова об отношении азербайджанского народа к украинцам, к Украине. Это идет от чистого сердца. Что касается прошлого года, вашего вопроса и моей рекомендации, я думаю, что ни украинский народ, ни власти Украины не нуждались в моем совете, но я бы его сегодня также повторил: никогда не соглашаться на оккупацию. И это то, что Украина делает. Она не соглашается на оккупацию. Хотя были непростые моменты в течение этого года, и мы и видели, и знаем, и слышали о давлении определенных кругов на вариант прекращения боевых действий, по существу, закреплением оккупации. Но ни народ Украины, ни его руководство на это не пошли.

Что касается советов противоположной стороне, если они меня спросят, я, конечно же, посоветую. Но сейчас, думаю, не совсем корректно было бы в рамках вашего вопроса эти советы давать. Но что касается моей оценки ситуации и перспектив продолжения военных действий, то она, я думаю, не сильно отличается от вашей. И думаю, что уже давно должно было прийти понимание того, что эта война должна быть остановлена, причем остановлена немедленно. Это позиция Азербайджана, это моя позиция, чисто человеческая. Человека, который возглавлял и возглавляет страну, которая была оккупирована и которая освободилась от оккупации. И опыт, я думаю, достаточно редкий в истории, когда есть опыт и оккупации, и тоже попыток к принуждению к согласию на то, чтобы отдать, грубо говоря, Карабах. Ведь не раз я об этом говорил: эта Минская группа во главе с США, Францией и Россией только хотела отнять Карабах, и не только Карабах, то есть не только те административные границы бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, но еще и всю территорию Лачинского района и Кяльбаджарского района, и передать это Армении, чтобы мы на это согласились.

И взамен на это нам обещали, что нам вернутся пять районов, расположенных к востоку от того, где мы находимся. Но никогда ни я, никто в Азербайджане на это бы не согласился. Но это же была консолидированная позиция трех ведущих стран, во всяком случае, исходя из того, что они - постоянные члены Совета Безопасности, я этот термин использую, мира. И противостоять этой позиции было достаточно сложно. Когда началась Вторая Карабахская война, все они требовали немедленно остановиться. Пугали, угрожали, звонили, некоторые очень назойливо, некоторые - менее. Но все хотели, чтобы мы остановились, чтобы все осталось как есть. И на каком-то этапе нам некоторые предлагали: «Хорошо, Физули освободили, но остановитесь». Нам приходилось использовать различные дипломатические механизмы. Я посылал нашего министра иностранных дел на многочисленные встречи и в Москву, и в Вашингтон, и в Европу. Была цель – не допустить, чтобы Азербайджан восстановил свои территории. Но эта цель не была достигнута, потому что волю народа сломить невозможно. Невозможно победить народ, который стремится к независимости, к сохранению своей идентичности, невозможно поработить, невозможно навязать. Это понимание должно прийти к тем, кто еще сегодня выступает за продолжение военных действий.

Мне известна позиция Президента Зеленского, и публично он об этом говорил, и когда он посещал нас в апреле, мы на эту тему с ним обстоятельно говорили. Прекращение военных действий немедленно по линии соприкосновения. Я не знаю, до какой степени это предложение еще актуально, мне трудно сказать, но, во всяком случае, он его публично не отзывал.

Поэтому думаю, что в любом случае, что касается позиции Азербайджана – она неизменна. Мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет, нерушимость ее границ. Границы ни одного государства не могут быть изменены насильственно или же без согласия народа этой страны. И тут, естественно, наши позиции достаточно последовательны и тверды. А украинскому народу, как говорится, чем можем, мы всегда готовы помогать. Я на эту тему много говорить не хочу. Мы это делаем не для того, чтобы об этом говорить. Это просто тоже идет от сердца. И государства, и, кстати, не только: и обычные люди, и коммерческие компании. То есть это единый порыв помочь тем, кто в беде, кто пострадал, чья территориальная целостность нарушена, и помочь, чем можем.

Вам еще раз спасибо, что приехали.

Модератор: А теперь предоставляю слово нашему следующему гостю – генеральному директору международной коммуникационной компании Yurovich Communications, а также почетному послу Еврейского агентства «Сохнут» в Азербайджане, господину Роману Гуревичу.

Роман Гуревич: Утро доброе. Спасибо огромное, господин Президент, за возможность принять участие в работе этого чудного и очень влиятельного форума. Для меня каждый приезд — это такое очень трогательное и большое переживание.

Я хотел спросить: Баку в последние годы становится все большим центром международного влияния, центром конструктивной дипломатии, и это признают во всем мире. Это относится не только к экономике, когда, так сказать, через Азербайджан идет Срединный путь и по морю, и по суше, и это развивается. Это и политика. Это когда лидеры стран, совсем разных, которые не могут говорить друг с другом, они обращаются к Баку с просьбой, так сказать, как-то помочь им достичь какого-то результата. Такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Иран, Израиль, Турция, Сирия – то есть они признают то, что Азербайджан может им помочь, может повлиять на решение каких-то принципиально важных вопросов.

Вопрос у меня такой: что есть в земле Азербайджана, что есть в политической культуре Азербайджана, что есть в руководстве Азербайджана такого, что дает эту силу стране стать признанным международным центром для решения самых-самых непростых вопросов, причем у стран, которые не доверяют друг другу, а Азербайджану почему-то доверяют? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо за ваши слова, и в вопросе также прозвучала ваша оценка нашей роли. Но здесь, наверняка, можно отвечать очень долго, масса факторов. Но я думаю, на первое место я бы поставил доверие. И доверие в искренность Азербайджана. Потому что во всех случаях, о которых вы сказали, и многих других, думаю, все, кто обращался к нам по вопросу участия в каких-то нормализационных делах, верили и понимали, что у нас никаких задних мыслей нет. И так оно и есть, никогда не было. Мы всегда искренне хотели помогать там, где можем. И эта линия поведения нашего государства достаточно устоялась. Если есть возможность помогать – надо помогать. Если нет – нужно сказать, что нет. Было время, когда у нас не было возможности помогать, сейчас эта возможность есть. И материально, и политически, и в других формах.

Поэтому, думаю, доверие, то, что, во-первых, информация конфиденциальная никуда не утечет, и она никуда не утекает, во всяком случае, если утекает, то не от нас. И второе – это искренняя вера в то, что мы будем честны со всеми теми, кто не может найти общий язык между собой. И таких случаев было много: и в давней истории, и в недавней истории. Это, конечно же, очень радует, это говорит о том, что у нас выстроены такие доверительные отношения, что они позволяют нам быть полезными для некоторых стран с тем, чтобы просто обсудить какие-то важные вопросы и снизить напряженность. И это также становится тоже фактором региональной политики. Поэтому сегодня роль Азербайджана в региональных делах, как минимум в региональных делах, она, естественно, растет. И эта роль позитивная, она конструктивная, и мы будем и дальше делать все для того, чтобы там, где есть возможность оказать содействие, его оказать.

И, думаю, еще один фактор, который также важен, – это то, что я уже, кстати, об этом чуть-чуть сказал. Вот Движение неприсоединения – 120 стран, и многие из них не очень друг друга любят, а некоторые даже и воюют. Но все они единогласно проголосовали за Азербайджан, когда нас избирали, и спустя 3 года. Потому что когда избирали, ну можно сказать, что там мы вели кампанию, рассказывали о себе хорошие вещи, но за три года мы все выполнили, что говорили. И через три года, когда были сложности с выбором нового председателя, к нам обратились: «Давайте продлим». И опять все единогласно. Вот то же самое происходит и в таком региональном формате, когда доверие к нам за честность и за, - как говорится, у нас есть такое слово, да, «ağzıbütöv» - как на русский перевести, не знаю – «рот на замке» - вот за это, я думаю, такое отношение.

Модератор: Спасибо. Это был еще один интересный вопрос. А теперь предоставляю слово нашему следующему гостю – магистру политических наук и международных отношений, ведущему эксперту Российского совета по международным делам господину Алексею Наумову.

Алексей Наумов: Господин Президент, большое спасибо за возможность быть здесь. Это, наверное, мой десятый визит в родной практически для меня Азербайджан и второй визит в Карабах. И восхитительно видеть преображение, которое происходит буквально за пару лет. Это буквально вдохновляет. Спасибо Вам большое.

Мой вопрос: господин Президент, Вы неоднократно говорили, что отношения Азербайджана и России основаны на взаимной поддержке, взаимопонимании и дружбе. Президент Путин говорил тоже, что отношения с Азербайджаном сейчас хорошие и, несмотря на объективные сложности, которые были, есть основания считать, что они, к счастью для наших народов, преодолены. Господин Президент, скажите, пожалуйста, какими Вы видите отношения России и Азербайджана сегодня и какой Вы видите роль России в новом Южном Кавказе, который сейчас переживает один из важнейших этапов своего развития? Спасибо Вам большое.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Я хотел бы еще раз сказать, что мы ценим отношения с Россией, и также мы видели заявления официальных лиц Российской Федерации, включая Президента Путина, в связи с тем, что отношения между нашими странами имеют очень позитивную динамику. Вы отметили о сложностях, да, мы все о них знаем. Но важно, что этот процесс остался уже позади. И я бы сказал, что отношения полностью нормализованы, контакты осуществляются на разных уровнях: и на правительственном уровне, и по линии членов правительства, сопредседателей межправкомиссий, по линии Министерства иностранных дел, по линии Администрации Президента. Так что в этом плане, я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады.

Отношения между Россией и Азербайджаном - они важны и для двустороннего формата, и для более широкой географии. Они охватывают и традиционные сферы взаимодействия, и новые, которые могут возникнуть. Тут и, конечно же, транспортная составляющая играет очень важную роль, торговля, гуманитарное сотрудничество.

Что касается роли России на Южном Кавказе, мне трудно об этом говорить, потому что эта концепция, наверное, должна быть выработана, если еще не выработана, Россией. Южный Кавказ изменился, причем кардинально. И в данном случае, может быть, можно говорить, что толчком этому стала Вторая Карабахская война, которая сместила очень многие пласты, которые считались уже устоявшимися и такими закаменелыми.

А дальнейшие события на Южном Кавказе, связанные с полным восстановлением суверенитета Азербайджана, связанные с евроустремлениями Армении, и все, что связано с этим процессом, конечно же, на мой взгляд, диктуют необходимость переосмысления вообще и аналитиками, и государственными деятелями этого региона в целом. И без контактов, без как бы щупанья пульса это сделать будет очень трудно, потому что старые методологии восприятия Южного Кавказа устарели совершенно. То есть это совершенно другой регион, чем он был 5 лет назад, с новыми центрами, с опять разнонаправленными устремлениями.

Может быть, сейчас они видны намного более отчетливо, чем ранее, но те, кто занимался этим регионом, наверняка видели эти тенденции. Поэтому для любого иностранного игрока выстраивание отношений с Южным Кавказом в целом – это задача очень трудная, потому что этот регион не консолидирован, он не интегрирован ни политически, ни экономически, ни транспортно. Мы находимся в таком начальном периоде. И те же самые месседжи я и доводил и до своих европейских коллег, когда мы видели такой явный перекос в сторону Армении со стороны западного сообщества. Он вызывал у нас вопросы, потому что мы же знаем и географию, и экономический потенциал, и все остальное, и цену себе тоже знаем. Но когда, скажу так, Армения была представлена как чуть ли не главный транспортный хаб региона, это вызывало, конечно, большие вопросы, да? Страна, которая не имеет вообще опыта транзитной страны, вдруг она становится, оказывается, главным хабом. Просто непонятно, что проходит через.

Вот это перекос. Понимаете? Этот перекос был, естественно, инспирирован политическими действиями, попытками переманивания. Вот это вот, от этого надо уходить всем и не рассматривать Южный Кавказ как арену геополитической борьбы.

Во всяком случае, в Азербайджане мы этого добились. Мы не позволили вовлечь нас в геополитические интриги, не позволили никому из внешних игроков использовать нас в своих целях либо против другого, либо непонятно против кого. Теперь, думаю, то же самое предстоит сделать и нашим соседям, причем не на словах, а на деле. И всем тем, кто заинтересован в этом регионе, заинтересован, чтобы в регионе были мир и сотрудничество, нужно выстраивать индивидуальные форматы сотрудничества со всеми странами Южного Кавказа.

Тогда, когда процессы нормализации с Арменией будут завершены, когда начнется уже прямая транспортная связь между Азербайджаном и Арменией – не так, как сейчас, а напрямую, через Зангезурский коридор или через другие коридоры, когда политически Южный Кавказ будет готов к созданию какого-то трехстороннего формата, тогда будет другая ситуация. Пока ее нет, думаю, что трезвая оценка потенциала каждой страны, ее экономического, политического, военного, демографического и прочих потенциалов важна с тем, чтобы акценты были правильно расставлены и не было потом разочарований в том, что опять поставили не на того. Ну, и самое главное, чтобы все, кто хотят сотрудничать, чтобы они исходили в первую очередь из того, что это должен быть регион мира, взаимодействия, полностью свободный от геополитической конкуренции. Ну, настолько, насколько любой регион может быть свободен от нее.

Алексей Наумов: Формат «3+3» живет?

Президент Ильхам Алиев: Нет, нет, мы его, как говорится, инициировали, скажем так, в самом начале и исходили из того, что делами региона должны заниматься страны региона. Но, я думаю, что давно к этой теме, кстати, никто не возвращался, да, хорошо, что вы вспомнили об этом.

Мы это инициировали как постконфликтную ситуацию с тем, чтобы добиться полного урегулирования и полного восстановления нашего суверенитета. Когда мы это инициировали, тогда еще часть Карабаха была под оккупацией. По мере того, как развивались события и по мере того, как менялись альянсы со странами Южного Кавказа, естественно, и менялась наша оценка формата этого сотрудничества. То есть, я думаю, на сегодняшнем этапе важно, чтобы это было полноценное шестистороннее или пятистороннее, - мы знаем, что Грузия не подключилась, - пятистороннее сотрудничество с очень четкой повесткой. Чтобы это не было, знаете, очередной Минской группой, да, которая здесь как зонтик занималась бы вопросами Азербайджана и Армении. Нет. Мы должны заниматься вопросами всего региона: Россия, Иран, Турция, Армения, Азербайджан – равноправного. Вот эта концепция нами сейчас как бы считается основой. Если будет такое же восприятие и в других столицах, то, я думаю, и пятисторонняя встреча, как минимум на уровне министров иностранных дел, будет востребована.

Модератор: Еще один прекрасный вопрос – на этот раз об отношениях между Россией и Азербайджаном. Спасибо большое. Теперь слово Тамаре Гигогидзе из Fortuna Radio Holding, Грузия. Пожалуйста, Тамара.

- Здравствуйте. Да, меня зовут Тамара Гигогидзе.

Господин Президент, спасибо большое за то, что пригласили нас. Это замечательная страна. Первый раз я была около 15 лет назад, и я вижу огромный прогресс, который здесь произошел. Поэтому примите мои поздравления.

Прежде всего, хотела бы задать вопрос о радиоиндустрии. Сегодня радио – самое надежное и устойчивое медиа в мире – сталкивается с новыми вызовами. Развитие автомобильных технологий вызывает серьезную озабоченность как у вещателей, так и у слушателей. Я хотела бы обратить Ваше внимание на то, что растет число новых импортируемых электромобилей, которые продаются без FM-радио либо в которых FM-радио стало значительно сложнее найти на дисплее автомобиля. Многие вещатели и регуляторы в Европе разрабатывают политику и законодательство, чтобы гарантировать, что FM радио останется доступным и легко находимым в новых электромобилях. Будет ли правительство Азербайджана поддерживать сотрудничество между правительством, регуляторами, вещателями и автомобильной промышленностью, чтобы обеспечить доступность FM радио во всех новых автомобилях – в интересах общества и для целей экстренной связи? Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Я полностью поддерживаю эту инициативу. Кстати, я не знал, что в электромобилях нет FM радио. Честно говоря, я слушаю радио только тогда, когда нахожусь в машине. Но в автомобиле я бываю очень часто, поскольку в основном передвигаюсь по стране именно на машине. И каждый раз, когда я еду, я слушаю радио – в основном музыку. Скажу откровенно, новостей мне достаточно из других источников. Так что я просто не могу представить себе машину без радио. На такой машине я никуда не поеду.

Если наше участие хоть как-то потребуется, если появятся какие-либо инициативы, просто дайте нам знать, и мы окажем полную поддержку. И спасибо за ваши добрые слова о нашей стране. А что касается соседства, то, на мой взгляд, пятнадцать лет – это слишком много. Надеюсь, вы будете регулярно приезжать в Азербайджан, особенно теперь, когда ездят поезда. Спасибо.

Модератор: Очень, очень приятно это слышать. Да, это был отличный вопрос. Конечно, благодарю вас за то, что вы подняли этот вопрос в медиапространстве.

А теперь переходим к Йошики Кисиде. Надеюсь, я правильно произнесла имя. Он является исполнительным директором по международным вопросам информационного агентства JiJi Press.

Йошики Кисида: Господин Президент, благодарю Вас за предоставленную возможность и хочу лично выразить признательность Азербайджану за содействие в эвакуации граждан Японии из Ирана во время военного конфликта. Моя страна также ценит поддержку Азербайджана в поставках сырой нефти в Японию. Как Вы оцениваете потенциал дальнейшего расширения поставок азербайджанской нефти в Японию в будущем? Помимо сектора энергетики, в каких еще областях Вы ожидаете расширения экономического сотрудничества между нашими странами и помощи со стороны японских компаний в ближайшем будущем? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Поставки нефти в Японию сейчас имеют большее значение, чем раньше, поскольку в связи с перебоями на традиционных маршрутах поставок нефть из Азербайджана играет все более важную роль.

Что касается Вашего вопроса о помощи, то, на самом деле, мы выступаем за плодотворное сотрудничество, и я считаю, что обе страны накопили хороший опыт партнерского взаимодействия. Временами этот опыт был более динамичным, иногда - менее. Но, тем не менее, у нас есть хороший опыт сотрудничества в различных сферах. Многие японские компании работали в Азербайджане в качестве подрядчиков на очень крупных промышленных объектах.

Я лично участвовал в открытии некоторых крупных электростанций, построенных японскими компаниями в качестве подрядчиков. Да, пока к нам поступает не так много инвестиций из Японии, но, вероятно, это тоже когда-то произойдет. Поэтому считаю, что сотрудничество между нашими странами может происходить по довольно широкому кругу вопросов: в области энергетики, технологий, потенциально – возможно, и в оборонной промышленности, поскольку я знаю, что Япония также развивает свою оборонную промышленность. Мы делаем то же самое, так что можем обмениваться опытом и, возможно, наладить совместное производство.

Еще раз отмечу, что в предыдущие годы у нас был хороший опыт коммерческого сотрудничества. Сейчас, пожалуй, проектов между нами стало меньше. Вероятно, за последние пять шесть лет, после Второй Карабахской войны, мы не наблюдаем активного дипломатического взаимодействия между нашими странами. Но я считаю, что потенциал существует, и нам необходимо лишь проводить больше встреч между представителями государственных структур, деловых кругов, а также на уровне компаний, чтобы определить дополнительные возможности для сотрудничества. Большое спасибо.

Модератор: Большое спасибо. Конечно, всегда есть надежда на будущее. Итак, мы рады приветствовать господина Лю Шучэна – корреспондента бакинского отделения агентства «Синьхуа».

Лю Шучэн: Здравствуйте, уважаемый господин Президент. Прежде всего, спасибо Вам за возможность принять участие в этом форуме.

У меня два вопроса. Первый вопрос: в прошлом году отношения Китая и Азербайджана вышли на уровень всестороннего стратегического партнерства. И в нынешней международной обстановке какие направления Вы считаете приоритетными для углубления двустороннего сотрудничества?

Второй вопрос: какие новые возможности для дальнейшего сотрудничества между Китаем и Азербайджаном Вы видите в сфере укрепления региональной взаимосвязанности и развития Среднего коридора? Спасибо Вам большое.

Президент Ильхам Алиев: После моего государственного визита в Китайскую Народную Республику в прошлом году и подписания Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве произошла очень большая активизация в деле взаимодействия во всех сферах: и в политической, и в экономической, в транспортной – во всех. И мы этому очень рады, придаем этому очень большое значение. Сегодня больше китайских компаний уже присутствует в Азербайджане. Некоторые из них осуществляют уже крупные инвестиции, некоторые участвуют в различных инфраструктурных проектах.

Я во время своего государственного визита встречался с руководством многих ведущих компаний Китая и рад, что их деятельность в Азербайджане уже приносит свои результаты, причем они работают очень эффективно, быстро и с очень высоким качеством.

Мы открыли также новую главу сотрудничества – это сотрудничество в оборонной сфере. Азербайджан уже приобрел определенную продукцию военного назначения, часть из них была продемонстрирована во время парада, посвященного пятилетию нашей Победы, часть – еще в дороге, часть сейчас еще обсуждается. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере военно-технического обеспечения.

Что касается Срединного коридора, количество грузов из Китая через Азербайджан и в Азербайджан растет. Я уже говорил, что мы расширяем наш торговый порт почти что в два раза, в основном рассчитывая на новые объемы транспортировки из Китая и также из стран Центральной Азии. Поэтому здесь уже существует очень хорошая история взаимоотношений, и также многостороннее сотрудничество со многими странами, расположенными вдоль этого коридора.

Также должен отметить, что в Азербайджане осуществляется очень много проектов по развитию солнечной энергии. И несмотря на то, что китайские компании только недавно начали инвестировать в эту сферу, все солнечные панели, которые установлены в Азербайджане в рамках контрактов с некитайскими компаниями, имеют китайское происхождение. То есть любая солнечная панель, которую вы увидите в Азербайджане, независимо от того, какая компания являлась инвестором, является китайским производством. И в данном случае ни одной другой стране с китайскими производителями по цене и качеству соперничать не получается. И, наверное, не случайно, что сейчас осуществляется один крупный инвестиционный проект китайской компании по строительству завода солнечных панелей в Азербайджане, который также будет работать и на экспорт.

Одним из последних важных событий двустороннего сотрудничества назвал бы также совместное производство электрических автобусов компании BYD, которые сейчас можно увидеть в городе. У нас два цвета автобусов: электрические – зеленого цвета, традиционные – красного цвета. Вот чем больше будет зеленых автобусов, тем лучше.

Поэтому очень много проектов. Мы очень рады тому, как развиваются отношения, и также рады, что от принятия политических решений на уровне руководства до реализации конкретных проектов проходит очень короткое время. И в данном случае это очень выгодно отличает китайские компании от многих других, с некоторыми приходится вести переговоры многие месяцы, если не годы, а потом и процесс создания производств затягивается. В данном случае все идет четко по расписанию, так что и я, и все службы, которые осуществляют сотрудничество с китайскими компаниями, очень довольны. Так что вам спасибо.

Модератор: Спасибо большое. Еще один блестящий вопрос. Мы уже поговорили о России, Грузии, Японии, Китае — а теперь переходим к Аргентине. Приглашаем Сесилию Дегель Инноченти, редактора международного отдела издания Perfil (Аргентина).

Сесилия Дегель Инноченти: Господин Президент, очень приятно познакомиться с Вами, и спасибо за приглашение. Я впервые в Азербайджане, прилетела сюда с Южной Атлантики, поэтому благодарю Вас за уделенное время.

Господин Президент, Азербайджан является твердым сторонником принципа территориальной целостности после пережитого конфликта.

Аргентина также опирается на этот принцип в споре с Соединенным Королевством о суверенитете над Мальвинскими островами. Разумеется, в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций, призывающими обе стороны возобновить переговоры. В этой связи я хотела бы спросить Вас, господин Президент, какое послание Вы хотели бы адресовать аргентинскому народу по этому вопросу? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Я понимаю, насколько этот вопрос чувствителен. Еще когда я был студентом и писал дипломную работу, ее темой как раз был англо-аргентинский конфликт, поскольку он произошел, кажется, в 1981 году, а я окончил университет в 1982 году, так что события были совсем свежими. Поэтому я написал около 30 страниц анализа произошедшего. Думаю, положительным моментом является то, что, несмотря на ситуацию, обе страны, я имею в виду Соединенное Королевство и Аргентину, поддерживают хорошие отношения, за исключением, возможно, ближайших дней, когда у вас состоится поединок в полуфинале. Но это не первая такая встреча. Я помню, что подобное происходило и раньше. Считаю, что этот вопрос следует решать в духе доброй воли на переговорах и, конечно, в полном соответствии с нормами международного права, а также соответствующими резолюциями Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, касающимися фундаментального принципа территориальной целостности любого государства.

Как вы отметили, Азербайджан является решительным защитником этого принципа. Безусловно, это было связано с тем, что территориальная целостность нашей страны была нарушена. Но даже после полного восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, мы не отступили от этой позиции. Мы никогда не подходим к этому вопросу с точки зрения политических предпочтений или отношений со странами. Мы рассматриваем его с точки зрения справедливости и международного права. И мой призыв, как я уже говорил, заключается в том, чтобы отстаивать права и суверенитет. С таким же призывом мы обращались в прошлом году к нашим украинским друзьям. Еще раз благодарю Вас за то, что преодолели такой долгий путь и приехали к нам. Желаю Вашей команде успехов в ближайшие дни.

Модератор: Ясно, а теперь переходим от Аргентины к Пакистану. Сегодня здесь с нами находится руководитель пакистанского телевидения Адиль Шахзеб.

Адиль Шахзеб: Ваше превосходительство, большое спасибо. Как принято у нас говорить в Пакистане, если в Азербайджане кто-то не улыбается, то говорят, что он из Пакистана. Поэтому на их лицах вы видите широкую улыбку. Мы поддерживали друг друга во многих областях, от укрепления связей до братских отношений. Мы продолжим действовать так и впредь. На сегодняшний день связи между народами значительно укрепились. И заслуга в этом принадлежит Вам.

Мой вопрос касается мира, Ваше превосходительство. Вы совершенно верно отметили, что Премьер-министр Шахбаз Шариф и фельдмаршал Асим Мунир работали без устали, и я, как глава государственной телерадиокомпании, был непосредственным свидетелем всего процесса – от первой встречи в Исламабаде до переговоров в Бергене, которые состоялись на прошлой неделе. И поверьте мне, наши делегаты буквально не спали почти сутки. Поэтому я не думаю, что это перемирие стало бы возможным без участия Пакистана. Для нас это было чем-то вроде катания на американских горках.

Какое послание Ваше превосходительство хотело бы передать Премьер-министру Шахбазу Шарифу и фельдмаршалу Асиму Муниру? Что еще можно сделать для обеспечения прочного мира, особенно в этом регионе? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Передаю им обоим свои наилучшие пожелания и, конечно же, призываю к продолжению этих огромных усилий. Я звонил своему дорогому брату, Премьер-министру Шахбазу Шарифу, и поздравил его с заключением этой сделки, которая была достигнута главным образом благодаря посредническим усилиям Пакистана. И это еще раз демонстрирует огромное международное уважение к Вашей стране – единственной стране, которой удалось выступить посредником и взять на себя эту ответственность.

Мы также следили за развитием событий и видели, что со стороны Премьер-министра, фельдмаршала и их команд этому вопросу уделялось самое пристальное внимание. Поэтому я уверен, что с учетом последних событий и новой напряженности они вновь приложат максимум усилий, чтобы способствовать прекращению противостояния. И, думаю, никто, кроме Пакистана, не сможет этого сделать. И я надеюсь, я уверен, что они вновь добьются успеха в содействии установлению мира на Ближнем Востоке. Это является еще одним свидетельством потенциала вашей страны, возможностей ваших лидеров и широкого международного уважения, которого вы добились – не только благодаря этому, но и в целом.

Адиль Шахзеб: У меня спрашивают, учитывая, что поездки усложнились, смогу ли я вернуться в Пакистан?

Президент Ильхам Алиев: Мы всегда будем рады вас видеть. Оставайтесь здесь столько, сколько необходимо.

Модератор: Спасибо, господин Президент. Вы великодушно уделили нам два часа Вашего времени. Знаю, что оно подходит к концу, если позволите, у нас есть еще несколько вопросов. Теперь перейдем к господину Джахангиру Олимову. Он – корреспондент телеканала «Севимли ТВ». Надеюсь, я правильно произнесла. Канал «Севимли ТВ». Пожалуйста.

Джохонгир Олимов: Салам алейкум, уважаемый Президент. Попробую задать свой вопрос на азербайджанском языке. Уважаемый Президент, я был в Карабахе четыре года назад. Тогда работы по восстановлению этого региона шли стремительными темпами. Сегодня, вновь приехав в Карабах, в город Шуша – культурный центр всего Азербайджана и Кавказа, я стал свидетелем больших перемен. Благодаря Вашей политической воле и труду великого азербайджанского народа этот прекрасный город, прекрасный Карабах, возвращает свое историческое значение. Позвольте мне поздравить Вас по этому случаю.

А теперь разрешите перейти к моему вопросу. В последние годы отношения между Узбекистаном и Азербайджаном достигли очень высокого уровня. И это придало сильную динамику отношениям между всей Центральной Азией и Кавказом. Ярким подтверждением моих слов является присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч лидеров Центральной Азии. Сегодня даже международные политические эксперты называют формат «Центральная Азия + Азербайджан» Большой Центральной Азией. Как Вы оцениваете это сближение наших регионов и какова, на Ваш взгляд, роль Президента Узбекистана в этом процессе? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. В основе узбекско-азербайджанских отношений лежат наши дружественные, братские связи. Наша личная дружба с уважаемым Президентом Шавкатом Миромоновичем подняла эти отношения на более высокий уровень. Должен отметить, что первым, кто помог нам в восстановлении Карабаха, был именно Президент Узбекистана. В городе Физули была построена красивая, большая школа имени Мирзы Улугбека, и мы вместе с Шавкатом Миромоновичем открыли эту школу. После этого нам преподнесли подарки и другие братские государства – Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан. Но первая помощь пришла именно из Узбекистана.

Каждый раз, бывая в Узбекистане, я вновь убеждаюсь в том, насколько близки и сплочены наши народы. Когда видишь надписи, никакого перевода не требуется. Наши языки тоже очень похожи. Конечно, есть некоторые различия в произношении, но в принципе все понятно. Нас связывают очень тесные исторические узы, и развитие отношений с Узбекистаном является для нас одним из приоритетов. Должен также сказать, что братская миссия Узбекистана не ограничилась лишь школой. Первое крупное промышленное предприятие в городе Ханкенди – швейная фабрика – опять-таки открылась за счет узбекских инвестиций, и мы вместе с уважаемым Президентом Мирзиёевым также посетили эту фабрику.

Реализуется множество экономических и промышленных проектов. Вкладываются как азербайджанские, так и узбекские инвестиции. Мы создали совместный инвестиционный фонд с капиталом в 500 миллионов долларов. Этот инвестиционный фонд занимается реализацией различных проектов как в Узбекистане, так и в Азербайджане. Сегодня азербайджанская нефтяная компания SOCAR инвестирует в разведку очень важного месторождения в Узбекистане, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы получим очень хорошие вести. Потому что сегодня вопросы энергетической безопасности, особенно поставок газа, важны для многих стран, и я надеюсь, что разведочные работы на месторождении «Устюрт» дадут хорошие результаты.

Что касается формата Азербайджан - Центральная Азия, то здесь Президенту Мирзиёеву также принадлежат исключительные заслуги, особая роль. Азербайджан уже присоединился к этому Консультативному совету в качестве полноправного члена. Меня дважды приглашали на саммиты как почетного гостя, а в последний раз уже был создан единый Консультативный совет Азербайджан - Центральная Азия. Это вызывает у нас большую гордость, радость. Могу сказать, что это редкое событие, потому что географически мы, конечно, расположены на Южном Кавказе. Но культурные, исторические и этнические связи настолько прочны, а политические отношения настолько многогранны, что дружественные страны Центральной Азии решили нас принять.

Сегодня это позитивно повлияет и на геополитические и геоэкономические отношения. Потому что таким образом Центральная Азия соединяется с Азербайджаном в едином экономическом и политическом пространстве. В то же время это имеет большое значение с точки зрения реализации проектов в области связности, транспорта, логистики. Конечно, могу сказать, что дальновидность и стратегическое видение Президента Шавката Мирзиёева сыграли здесь очень важную роль. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить наших узбекских братьев со всеми достигнутыми успехами. Я часто бываю в Узбекистане, и, вероятно, поеду туда и в этом году. Я радуюсь каждый раз, когда я вижу там новшества. Я знаю, что братский узбекский народ и государство успешно и уверенно движутся вперед под руководством Президента Мирзиёева. Говорю и вам: «Хош гялмисиниз!».

Михаил Гусман: Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемый господин Президент, я обещаю, что мой вопрос не будет таким токсичным, как в прошлом году, чтобы не вызвать… Я почти уверен, что этого не произойдет.

Вы знаете, я участник четвертого форума и имел честь на всех форумах Вам задавать вопросы. Я бы хотел отметить очень важную деталь. В 2024 году, когда я Вам задал вопрос, вернувшись со съезда Республиканской партии, о Ваших прогнозах о будущем президенте Соединенных Штатов, Вы безошибочно определили президента, и также безошибочно предсказали развитие азербайджано-американских отношений. В прошлом году – я этот вопрос запомнил, и Ваш ответ, естественно, запомнил, - Вы говорили о самых важных качествах Вашей внешней политики – это честность и открытость. И, собственно говоря, Вы во всем своем разговоре это подтвердили.

Прежде чем я задам сам вопрос, я хочу просто Вам доложить, Ильхам Гейдарович, просто, может, Вы не в курсе: в далеком 1986 году, когда меня направляли на работу в Москву в Комитет молодежных организаций, тогда партийный руководитель республики сказал: «Имей в виду, мы тебя отправляем в командировку». Я Вам хочу доложить, что моя командировка длиной в 39 лет завершилась. Я вернулся на Родину. Я счастлив быть на Родине и буду счастлив иметь возможность работать на Родине, принося ей пользу в той сфере, в которой я что-то, наверное, понимаю.

А вот что касается моего вопроса, то он достаточно для меня важный, тем более сегодня. Вы сегодня рассказывали о том, как успешно, блестяще развиваются отношения с Соединенными Штатами Америки. Как отношения с Россией вернулись в дух того соглашения, которое подписали в 2022 году. Об отношениях с Европой, с Китаем. В то же время Вы сказали такую фразу: «Ну кто может знать, что будет будущим летом? На севере война, рядом снаряды падают». Что на Ваш взгляд представляет стратегическую угрозу, угрозу стратегической стабильности для Азербайджана в средней или в дальней перспективе? Потому что, казалось бы, можно передохнуть, и все хорошо. И все-таки, что является угрозами – стратегическими, потенциальными для Азербайджана? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Но прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу для тех, кто, наверное, кто-то, может быть, и не знает Михаила Гусмана – это достойный сын азербайджанского народа. Как он сказал, был в командировке почти 40 лет в России, но никогда связи с Азербайджаном не порывал, всегда был вместе с нами, всегда радовался нашим успехам, переживал за трудности. Во время Второй карабахской войны он практически здесь жил и делал репортажи с линии фронта, по существу, которые также и демонстрировали его характер, его отношение к своему народу, к своей стране, а также и очень помогали нам в прорыве информационной блокады. Он в данном случае выступает здесь от имени пострадавших. Для тех, кто не знает, в прошлом году из-за одного вопроса, заданного мне вот на этом форуме – он, по-моему, на том же месте и сидел – его убрали с занимаемой должности из организации, которой он посвятил не одно десятилетие, которую, по существу, возглавлял и сделал очень многое для того, чтобы ТАСС развивался как международное информационное агентство.

У нас были и другие пострадавшие из России в прошлом году, но его я сегодня не вижу. Может, уже арестовали? Не дай бог, конечно, дай бог ему здоровья. Но одного уволили с занимаемой должности просто за позитивный вопрос Президенту Азербайджана, а другого объявили иноагентом только потому, что он сделал позитивные комментарии в адрес Азербайджана. Поэтому, Алексей, будь осторожен. Но это как прелюдия.

Что касается потенциальных рисков, я неоднократно говорил на эту тему, что у нас, к счастью, внутренних рисков ни существующих, ни потенциальных нет. Все риски формируются за пределами наших границ.

Что касается рисков политического характера, то они ничтожно малы. Рисков, связанных с идеологическими диверсиями, тоже мы не ожидаем, потому что до сегодняшнего дня таких было немало, но ни одна из них не увенчалась успехом. Власть и общество Азербайджана твердо стоят на принципах, заложенных в нашей Конституции.

Физические риски – да, они существуют, и от них не может быть застрахован сегодня никто. С учетом современных реалий, современных видов ведения боевых действий, сегодня ни одна страна, ну, может быть, за редким исключением, не может себя чувствовать в полной безопасности. Поэтому, конечно же, главный риск для страны, которая находится между двумя воюющими странами, причем с непредсказуемыми последствиями для этих стран – и в рамках ведения войн, и в рамках послевоенного периода. Потому что война сама по себе – это большая трагедия, но длительная война – она несет в себе не меньшие риски, чем сами военные действия. Поствоенный период – как страны выходят из него, как справляются с последствиями и осложнениями – это, конечно, вопрос, ответ на который трудно предугадать. Поэтому для нас на сегодняшний день единственным риском являются, ну, определенные попытки вовлечь Азербайджан в какие-то авантюры. Раньше такие попытки предпринимались, но они носили больше политический характер. Мы всегда от этого успешно отбивались, и они практически прекратились. Сегодня это носит более серьезный и более угрожающий характер.

Поэтому защищать себя нам, как говорится, не привыкать. Бороться с консолидированным, как бы, сообществом – тоже. Укреплять свою безопасность, границы, системы противодействия угрозам – это то, чем мы занимаемся, ну, я во всяком случае, начиная с 2003 года. И, видимо, буду заниматься настолько, насколько будут позволять силы. Этот процесс никогда не закончится. Вот вы отметили, о чем мы говорили год назад, и тоже, что, да, можно было вздохнуть, но не будет такого шанса. И даже в 2020 году после Победы во Второй карабахской войне, ведь мы же даже ни на секунду не переводили дух, даже не было времени и, честно говоря, и желания праздновать, потому что можно так праздновать, что потом можно проспать все. Мы сразу же начали готовиться и дальше. И после 2023 года, когда пошли уже явные такие угрозы и попытки санкционирования Азербайджана, мы отбивались, практически до сих пор. До сих пор. И на разных фронтах. И вот, возвращаясь вот к критериям средней державы, я вот тогда упустил, наверное, еще один критерий – это возможность отбиваться на многих фронтах. Потому что я не хочу наш конфликт сравнивать ни с каким другим, но в некоторых случаях есть группа стран, которая тебя поддерживает, и есть, скажем, страна или группа стран, которые тебя атакуют. В нашем случае все было совсем по-другому. И нам приходилось отбиваться и физически, и политически по всем направлениям, и до сих пор это происходит. Поэтому спокойной жизни не будет. На это пусть никто не рассчитывает, в том числе и вы. Вы, как пострадавший, конечно, нуждаетесь в реабилитации. Ну Шуша – это город-курорт, поэтому желаю вам провести здесь больше времени, и после форума остаться. Ну и рад вас видеть в добром здравии. И я как-то сказал Рамизу Юнусу: Vətəninizə xoş gəlmisiniz! (Добро пожаловать на Родину). Вам тоже говорю: Xoş gəlmisiniz, xoş qayıtmısınız! (Добро пожаловать, с возвращением).

Модератор: К сожалению, наше время подходит к концу, и я хотела бы, чтобы мы задали последние два вопроса. Предоставляю слово председателю Наблюдательного совета компании «Казконтент» Адилю Сайфуллину.

Адиль Сайфуллин: Ассаламу алейкум, господин Президент, многоуважаемый Ильхам Гейдар оглу. Во-первых, я хотел Вас поблагодарить за столь гостеприимный прием и организацию форума на высшем уровне.

Сегодня Казахстан и Азербайджан находятся на самом высоком уровне двустороннего сотрудничества, а также показывают пример того, как наши страны, так называемые средние державы, могут самостоятельно формировать новые логистические и экономические маршруты. Ну, например, Средний коридор через Каспий, который уже стал важным звеном между Азией и Европой.

Вопрос такой: какую роль в этом процессе Вы отводите стратегическому партнерству с Казахстаном и личному взаимодействию с Президентом Токаевым? Рахмет.

Президент Ильхам Алиев: Я очень благодарен Президенту Токаеву за помощь в восстановлении Карабаха. Центр детского творчества в Физули носит имя великого сына казахского народа Курмангазы. И вместе с Касым-Жомартом Кемелевичем мы открывали этот центр и очень благодарны за такую поддержку братского народа в деле восстановления освобожденных территорий.

Ну и, конечно, наши личные отношения с Президентом Токаевым являются важным фактором двустороннего формата и регионального сотрудничества. У нас очень обширная повестка дня. Мы очень взаимодействуем как две страны, расположенные на двух берегах Каспия. И, по существу, без активного взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном никакой транспортный проект в нашем регионе, в регионе Каспия, просто невозможен.

Рады тому, как параллельно ведутся работы по созданию и расширению инфраструктуры. Я про Азербайджан уже говорил. Я знаю, что и в Казахстане очень много делается для того, чтобы портовая инфраструктура была расширена. Уже существует совместный формат сотрудничества между Казахстаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией, и обсуждаются и решаются очень важные вопросы: и тарифной политики, и цифровизации, и упрощения процедур, связанных с таможенным администрированием, и многие другие.

Мы в 2024 году в Баку подписали с Президентом Казахстана и Президентом Узбекистана соглашение о строительстве энергокабеля по дну Каспийского моря. Сейчас технико-экономическое обоснование готовится. Одновременно с этим на двусторонней основе с Казахстаном мы занимаемся строительством оптико-волоконного кабеля, который соединит Казахстан и Азербайджан и соединит вообще очень обширную географию и в дальнейшем будет играть очень важную роль в деле развития процессов, связанных с цифровизацией, искусственным интеллектом, базой данных и так далее.

Нефть из Казахстана в определенных объемах начала транспортироваться через территорию Азербайджана. Так что здесь две страны в этом регионе тесно взаимодействуют. И, конечно же, рады и успехам Казахстана под руководством Президента – бурное развитие. Вот недавно довелось побывать в историческом городе Туркестан, и остался под большим впечатлением и тем, как бережно охраняется историческое наследие, и чтится память великих предков. Так что очень рад тому, как развиваются наши отношения, и желаю братскому народу Казахстана новых успехов.

Вам – добро пожаловать.

Модератор: Спасибо большое. Как уже говорилось, у всех нас время на исходе – осталось всего два вопроса. Итак, передаем слово господину Мухоро Хьюису У., директору K254 Media Africa. Добро пожаловать.

Мухоро Хьюис: Ваше превосходительство Ильхам Алиев, позвольте прежде всего отметить, что Африка участвует в мероприятиях Азербайджана, включая COP29, с первого по четвертый Шушинские глобальные медиафорумы, а также недавно завершившийся Всемирный форум городов.

Мой вопрос касается африканской повестки. Африка – это континент, включающий более 54 стран, и ни одна из них не является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Неясно, кто представляет вопросы безопасности Африки; континент испытывает дефицит мира и безопасности, что проявляется, в частности, в Судане, регионе Сахеля, Демократической Республике Конго, на востоке ДР Конго и в других местах. Чего нам следует ожидать в вопросах мира, сотрудничества и посредничества? Каковы перспективы в вопросах мира, сотрудничества и посредничества в Африке? Благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Что касается реформы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, вы знаете, что этот вопрос время от времени обсуждается, однако без какого-либо заметного прогресса. У Азербайджана есть собственная позиция по этому вопросу. И в качестве председателя Движения неприсоединения мы выдвинули свой вариант реформы, поскольку она должна быть инклюзивной и представительной.

Поэтому наше предложение заключается в том, чтобы на ротационной основе одно постоянное место было предоставлено Движению неприсоединения, и, например, действующий председатель движения становился бы постоянным членом с правом вето. Одно место – тоже на основе ротации – должно быть предоставлено Организации исламского сотрудничества, поскольку мусульманские страны также не представлены в Совете Безопасности ООН. Наконец, еще одно место – Африканскому союзу, конкретно – стране, которая на тот момент является председателем Союза. Это обеспечит справедливый баланс сил в Совете Безопасности ООН.

Мы знаем, что некоторые страны стремятся стать членами Совета Безопасности, но должны существовать критерии, определяющие, почему в его состав – в случае, если реформы все же будут осуществлены – должна быть включена та или иная страна. Найти такие критерии будет очень сложно. Численность населения не может служить таким критерием также, как и экономический потенциал. Поэтому наше предложение основано, в первую очередь, на принципе инклюзивности: на ротационной системе, как, например, сейчас большинство мест в Совете Безопасности распределяется по ротации, но в данном случае эти страны будут обладать правом вето. Сделать это необходимо; в противном случае Организация Объединенных Наций будет и дальше терять свой потенциал и оставаться в тени других центров силы в вопросах урегулирования конфликтов и международных отношений.

Что касается другого вопроса, то, конечно, мы все хотим мира, и мир в Африке так же важен, как и в любом другом регионе. Считаю, что одной из причин сохранения горячих точек является внешнее вмешательство. Если его не будет, то мир наступит очень скоро, и, конечно же, многое будет зависеть от ответственности основных участников этого процесса.

Между прочим, наши отношения с членами Африканского союза, укрепляются. Во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения мы оказали гуманитарную помощь восьмидесяти странам, прежде всего в период пандемии COVID-19. Значительная часть этих стран была из Африки.

Благодарю Вас за участие на нашем форуме, и передайте наши приветствия вашим друзьям.

Модератор: Это был хороший вопрос. Слово для последнего вопроса нашей сегодняшней сессии мы предоставляем представителю местного телеканала. Миршахин Агаев из «Real TV».

Миршахин Агаев: Спасибо. Господин Президент, Шуша – культурная столица Азербайджана, мы все это знаем. Вот уже четыре года Шуша также столица мировых медиа и аналитических центров. И это вовсе не случайно. Я просто напомню несколько событий. Территориальная целостность Азербайджанской Республики восстановлена, государственный суверенитет Азербайджанской Республики обеспечен, Минская группа ОБСЕ ликвидирована, произошло историческое событие – Президент Азербайджанской Республики вместе с Президентом Соединенных Штатов Америки подписали документ с Николом Пашиняном. Следом на Генеральной Ассамблее ООН прозвучало обращение азербайджанского лидера к миру. Все это – большие события, которые могут сделать счастливыми не только одного человека, не только один народ, но и все человечество.

Есть одна особенность, которая отличает Вас от всех мировых лидеров. Она заключается в том, что в XXI веке Вы - единственный лидер, Азербайджанская Республика – единственная республика, которые одержали победу. А это, в свою очередь, наделяет Вас определенными общечеловеческими правами.

Вопрос, который я сейчас задам, будет таким: Обращение и призыв Азербайджанской Республики - единственной победоносной республики, Президента Ильхама Алиева - единственного Президента-победителя, прозвучавшие в Шуше, здесь, на сегодняшнем форуме, в связи с новым историческим этапом. Я с большим удовлетворением и чувством ответственности выслушаю этот призыв, это обращение и попрошу всех моих коллег и гостей, присутствующих здесь, принять активное участие в его распространении.

Президент Ильхам Алиев: Честно говоря, обращаться ко всему человечеству с моей стороны было бы несколько самонадеянно. Как вам известно, я всегда старался не утрачивать скромности, несмотря на то, что нахожусь на этом посту уже почти 23 года. За эти годы Азербайджан прошел огромный путь. Сегодня наш народ хорошо знает, каких результатов удалось достичь, и, возможно, вы знаете это даже лучше других. Ведь вы, пожалуй, один из тех, кто наиболее глубоко и всесторонне знает современную историю Азербайджана. С начала 1990-х годов, а возможно, и раньше, все наши тяжелые периоды прошли у вас на глазах. Вы освещали Первую Карабахскую войну, освещали Вторую Карабахскую войну. Поэтому, повторяю, вряд ли найдется другой человек в Азербайджане, который знает и доносит эту историю до азербайджанской общественности и мира так же хорошо, как вы.

Мое обращение может быть адресовано только народу Азербайджана. В разные периоды у меня было немало обращений к азербайджанскому народу - как в период оккупации, так и во время войны, а также после нее. Разумеется, эти обращения различались по своему содержанию, поскольку мы находились в разных ситуациях.

В период оккупации, во время многочисленных встреч с бывшими вынужденными переселенцами, я призывал их не терять надежду. Я говорил, чтобы они сохраняли силу духа и верили мне, что мы вернемся на эти земли. Я уже не раз рассказывал об этом, но, пользуясь случаем, вновь могу сказать: я видел, как с годами их надежда постепенно угасала. В глазах людей все сильнее читались тоска и отчаяние. Но я не мог сказать им, когда именно это произойдет. Я лишь говорил: «Верьте». И они верили. Семнадцать лет - а это немалый срок - они ждали, верили моим словам и неизменно поддерживали проводимую нами политику.

Мои обращения в период войны - это события совсем недавней истории, поэтому не хочу их повторять. Послевоенный период также был очень трудным. Возможно, не таким тяжелым, как сама война, но все же очень сложным. Ведь итоги войны должны были быть признаны мировым сообществом. Было немало влиятельных государств, различных кругов и отдельных лиц, которые не хотели признавать эти результаты. Они стремились либо лишить нас нашей победы, либо сделать ее неполной, либо вновь поставить Азербайджан в зависимое положение - то есть не допустить того, чтобы Азербайджан полностью восстановил справедливость. Для этого предпринимались различные интриги. Все это мы хорошо помним.

Мои обращения сводились к следующему: как я уже говорил, давайте пока не будем праздновать эту Победу в войне, давайте, как говорится, действовать еще активнее, потому что предстоит еще много работы. И группа бывших вынужденных переселенцев вновь поверила этим словам и ждала дня, когда сможет вернуться на родные земли предков. Позавчера я встречался с группой из них - как в селе Галадереси, так и в селах Гюнейхырман и Гузейхырман. Я сказал им, что когда в 2020 году война завершилась и мы одержали Победу, эти земли все еще находились под оккупацией. Но вы верили, что наступит день, когда мы вернемся и на эти земли. И этот день настал - в свое время.

Хотя мои обращения в разные периоды отличались по содержанию, их главная мысль оставалась неизменной: мы можем рассчитывать только на самих себя. Сегодня я уже говорил об этом. Несмотря на то, что Азербайджан обладает очень большими природными богатствами, на протяжении многих лет они, в буквальном смысле слова, не служили развитию азербайджанского народа и Азербайджанской Республики, которая тогда не была независимой. Мы перечисляли в общесоюзный бюджет больше, чем получали. Таких республик было всего две. Мы отдавали, но ничего не получали взамен. Из Азербайджана вывозили нефть. Город Сумгайыт превратился в зону экологического бедствия. В итоге, когда Советский Союз распался, все лежало в руинах, а наши земли были утрачены.

Мы должны полагаться только на самих себя и доверять своему государству. Единство никогда не должно быть поколеблено. Почему я говорю об этом? Возможно, сегодня такие слова могут звучать не совсем логично, потому что трудно найти общество, в котором было бы такое же единство, как сегодня в Азербайджане. Это единство идет от сердца и от сознания людей. Как будто две реки сливаются в одну - именно таково это единство: и духовное, и идейное.

Но мы должны смотреть в будущее. Мир меняется, и мы уже говорили об этом. Возникают новые угрозы, новые провокации. Если кто-то думает, что силы, не желающие нам добра, оставят нас в покое, то этого не будет - никогда. Эта борьба должна быть постоянной: борьба за защиту наших прав, за сохранение нашей национальной идентичности, за то, чтобы сохранить нашу независимость.

Есть немало примеров того, как некоторые страны и их руководители ищут защиты под чьим-то покровительством, полагая, что это обеспечит им безопасность. Но в конечном итоге они сами становятся жертвами - жертвами больших геополитических игр. Наш народ пережил оккупацию, увидел разрушения, испытал радость Победы, а сегодня он является свидетелем и участником периода восстановления и возрождения. Поэтому мои слова обращены к будущим поколениям, к молодежи. Азербайджанский народ должен вечно жить как гордый народ, как народ-победитель. Национальная идентичность должна быть превыше всего, национальное достоинство должно быть превыше всего. Можно потерпеть поражение - такое случается, - но никогда нельзя сгибаться и терять достоинство. Никогда нельзя соглашаться с оккупантом, нельзя жить под его диктовку. Если потребуется, даже ценой собственной жизни нужно сохранять достоинство и передавать эти ценности своим детям, внукам и правнукам. Поэтому наше будущее развитие - через 20, 30, 50 лет будет зависеть от молодого поколения. Оно должно быть таким же преданным Родине, стойким, волевым и сильным, как и мы, чтобы Азербайджан всегда оставался на высоте.

Модератор: Как Вы сказали, Ваше превосходительство, речь в основном идет о следующем поколении.

Думаю, одних слов будет недостаточно, чтобы выразить Вам благодарность за уделенное нам сегодня время, господин Президент. Эти два с половиной часа прошли очень плодотворно. Для меня, по крайней мере, время пролетело очень быстро. Позвольте еще раз выразить Вам признательность за то, что уделили нам время! С участием представителей международных медиа мы действительно смогли охватить темы, касающиеся всех регионов мира. Огромное спасибо.

Дамы и господа. Давайте поаплодируем Президенту Азербайджанской Республики, Его превосходительству Ильхаму Алиеву.

Благодарим Вас.