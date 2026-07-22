Германия и Азербайджан углубили отношения посредством Стратегической повестки - Никлас Вагнер

БАКУ /Trend/ - Германия и Азербайджан укрепили двусторонние отношения посредством Стратегической повестки.

Об этом написал директор по Восточной Европе, Южному Кавказу и сотрудничеству в Черноморском регионе Министерства иностранных дел Германии Никлас Вагнер в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

"Сегодня мы углубили прочные отношения между Германией и Азербайджаном посредством Стратегической повестки. Мы будем работать над усилением сотрудничества в различных сферах и приветствуем исторический момент в отношениях между Арменией и Азербайджаном", - заявил Вагнер.

Между тем сотрудничество было официально оформлено посредством Совместной декларации о Стратегической повестке двустороннего партнерства, подписанной между Азербайджаном и Германией 21 июля в Берлине. Документ отражает намерение сторон расширять сотрудничество в области политического и дипломатического диалога, торговли и инвестиций, энергетики, транспортной взаимосвязанности, инфраструктуры, безопасности, образования, науки и технологий.

В декларации также подчеркивается важность нынешнего этапа в отношениях между Азербайджаном и Арменией, включая итоги Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года и последующие шаги по нормализации отношений. Германия подтвердила поддержку усилий, направленных на достижение устойчивого мира на Южном Кавказе.

В экономической сфере Азербайджан и Германия отметили потенциал для дальнейшего сотрудничества в таких направлениях, как зеленая энергетика, низкоуглеродный водород, энергоэффективность, борьба с изменением климата, охрана окружающей среды, устойчивое управление водными ресурсами и развитие транспортной взаимосвязанности. Документ также предусматривает укрепление взаимодействия в сфере образования, научных исследований, цифровой трансформации, инноваций и гуманитарных контактов.

Декларация была подписана в Берлине Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.