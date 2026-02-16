ОАЭ и Азербайджан разработают дорожную карту сотрудничества в сельском хозяйстве

БАКУ/Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Азербайджан имеют стратегические отношения, разделяя общие взгляды на благосостояние и экономический рост.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль-Дахак Аль-Шамси за бизнес-круглом столом по продовольствию и сельскому хозяйству Азербайджана и ОАЭ в Баку.

Она отметила, что в центре этих отношений стоит недавно подписанное в 2025 году Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), которое служит сильным катализатором для множества сотрудничеств.

Министр сказала, что ОАЭ продвигает проактивный и многосторонний подход в области продовольственной безопасности, поддерживает инновации, высокие технологии и эффективное международное сотрудничество:

"В ходе наших встреч за столом и уже начавшихся деловых переговоров мы формируем и развиваем именно такое сотрудничество.

Несмотря на то, что ОАЭ находится в трудном климатическом, засушливом регионе, мы стремимся трансформировать наше сельское хозяйство с помощью современных технологий, высокотехнологичных решений и искусственного интеллекта. Этот подход, поддерживаемый ОАЭ в различных областях, также распространяется на агропродовольственный сектор.

В ОАЭ действует Национальная стратегия продовольственной безопасности до 2051 года, направленная на развитие устойчивого внутреннего производства продовольствия и укрепление глобальных продовольственных цепочек посредством международного сотрудничества".

"Основной результат, которого мы ожидаем от этого сотрудничества, — это создание структурированной дорожной карты, которую мы сможем отслеживать с нашими коллегами в AZPROMO, оценивать её прогресс. В этой дорожной карте будут определены конкретные этапы, оценены инициативы, возникшие в ходе сегодняшних обсуждений. Таким образом, мы обеспечим, чтобы начатые сегодня диалоги превратились в реальные результаты и практическую реализацию в ближайшем будущем. Обе страны системно подходят к созданию и реализации этого сотрудничества.

Мы обеспечим укрепление межправительственного и межбизнесового сотрудничества в результате этих обсуждений. Делегация из ОАЭ весьма многочисленная: в неё входят представители правительства, национальных компаний, частного сектора, розничной торговли и продовольственной промышленности", - добавила министр.

Она подчеркнула, что нынешние переговоры рассматриваются как отправная точка для реализации ряда совместных проектов.

"Роль правительства заключается в содействии диалогу и обеспечении необходимой поддержки. Структурированная дорожная карта позволит превратить обсуждения в конкретные планы действий и реальные возможности для бизнеса.

Наши двусторонние отношения с Азербайджаном и совместный опыт создают прочную основу для укрепления общего благосостояния и продовольственной безопасности. Мы нацелены на формирование долгосрочного, эффективного и устойчивого партнерства, опираясь на сильные стороны обеих стран", - заключила Аль-Дахак Аль-Шамси.