Цель IT SkillSprint - превратить теоретические знания студентов в практические навыки - Вусаля Гурбанова

БАКУ/Trend/ - Цель IT SkillSprint - превратить теоретические знания студентов в практические навыки.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявила руководитель отдела развития цифровых медицинских услуг Агентства инноваций и цифрового развития Вусаля Гурбанова, в рамках открытия программы IT SkillSprint в Баку.

Она отметила, что в мире высшие учебные заведения в основном предоставляют студентам теоретические знания, а для их закрепления на практике применяются различные модели, одной из которых является интеграция промышленности с университетами.

По словам В. Гурбановой в рамках проекта было отобрано 123 студента из 9 университетов. Процесс отбора проводился на основе поданных заявок.

"Студенты будут развивать свои знания в четырёх основных направлениях. Программа охватывает такие области, как аналитика данных и искусственный интеллект, кибербезопасность, веб-программирование и DevOps".

Она подчеркнула, что именно эти направления в настоящее время являются приоритетными в Азербайджане и относятся к секторам, в которых существует основная потребность в подготовке кадров:

"Основная цель проекта - это увеличение кадрового потенциала в области ИТ в стране и превращение теоретических знаний, полученных в университетах, в практические навыки".