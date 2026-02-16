Для участия в проекте IT SkillSprint в Азербайджане отобраны 123 студента - Улькер Саттарова

БАКУ/Trend/ - Для участия в проекте IT SkillSprint в Азербайджане отобраны 123 студента.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявила председатель Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькер Саттарова в рамках открытия программы IT SkillSprint в Баку.

Она отметила, что международный образовательный проект IT SkillSprint является совместной инициативой Министерства цифрового развития и транспорта и Министерства науки и образования Азербайджана.

"Студенты прошли очень серьезный этап отбора и в основном были выбраны среди молодежи, обучающейся по IT-специальностям.

В рамках проекта участники будут участвовать в специальной интенсивной курсовой программе на протяжении одного семестра, то есть полугодового учебного периода. Курсы предлагаются иностранной компанией, и основная цель - это дальнейшее развитие знаний и навыков студентов в области IT".

Председатель агентства отметила, что программа построена на принципе практической работы над реальными кейсами и проектами.

"В течение этого времени студенты будут полностью сосредоточены на этой области. Цель - обеспечить освоение знаний и навыков в IT-сфере".

Она подчеркнула, что по завершении проекта профессиональные навыки студентов в области IT значительно улучшатся.

"Применение зарубежного опыта откроет им возможность быть более конкурентоспособными специалистами как на местном, так и на глобальном рынке труда", - добавила У. Саттарова.