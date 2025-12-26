Несмотря на напряженность с Россией после крушения самолета AZAL, диалог сторон продолжался - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:21)

БАКУ /Trend/ - В течение последнего года отношения с Россией были напряженными после крушения самолета AZAL.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Баку, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что, несмотря на это, взаимный диалог и контакты между двумя странами продолжаются.

«После признаний российской стороны о крушении самолета на встрече лидеров Совета глав государств СНГ в Душанбе 9 октября отношения сдвинулись в позитивном направлении», - сказал он.

По его словам, кроме того, прекращение Следственным комитетом России уголовного дела касательно крушения самолета AZAL вызывает очень серьезные вопросы.

«Следственный комитет России направил в Азербайджан письмо относительно расследования крушения самолета AZAL. Содержание письма вызвало у нас серьезное удивление. В письме говорилось о прекращении уголовного дела. Несомненно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы и поэтому соответствующий орган направил надлежащий ответ на указанное письмо.

Азербайджан ожидает от российской стороны выполнения своих обязательств в связи с крушением самолета AZAL. Вчера была годовщина авиакатастрофы. Выражаю соболезнования семьям погибших в трагедии. Россия признала факт крушения спустя некоторое время и объявила о выплате компенсаций. Это было очень важное заявление. Мы также ожидаем полного выполнения этого процесса», - добавил Дж. Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!