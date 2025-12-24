Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Александр Вучич позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 24 декабря 2025 13:24 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 24 декабря Президент Республики Сербия Александар Вучич позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Александар Вучич поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья.

Глава нашего государства поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи Президента Ильхама Алиева и Президента Александара Вучича, подчеркнуто успешное развитие партнерства между двумя странами в различных сферах.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

