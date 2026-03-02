Джейхун Байрамов обсудил с Каей Каллас ситуацию с безопасностью в регионе

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в ходе разговора была обсуждена текущая ситуация с безопасностью в регионе на фоне нарастающей военной напряженности и эскалации.

Отмечается, что стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в регионе, возникшей в результате противостояния, и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта.

Была высоко оценена значимая роль Азербайджана в эвакуации граждан иностранных государств, включая граждан стран-членов Европейского союза, из Ирана.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

