В Баку проходит международная конференция на тему государственного суверенитета и национальных конституций (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит международная научно-практическая конференция на тему "Государственный суверенитет и национальные конституции в XXI веке: глобальные вызовы, тенденции и перспективы".

Как сообщает в среду Trend, конференция организована совместно Центром социальных исследований Азербайджана и юридическим факультетом Стамбульского университета Турции.

Мероприятие проводится в рамках Года Конституции и суверенитета Азербайджанской Республики.

Новость обновляется

