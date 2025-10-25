Руководители органов безопасности Грузии и Азербайджана обсудили вопросы сотрудничества

БАКУ/ Trend/ - В Тбилиси состоялась встреча руководителя Службы государственной безопасности Грузии Мамуки Мдинарадзе с находящимся с визитом в этой стране начальником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, генерал-полковником Али Нагиевым.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространила Служба государственной безопасности Грузии.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили отношения стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном, а также будущие инициативы, направленные на дальнейшее углубление сотрудничества в сфере безопасности.

Стороны подчеркнули важность интенсификации обмена информацией и опытом. Было отмечено, что прочное сотрудничество между органами безопасности двух стран вносит значительный вклад как в развитие двусторонних отношений, так и в сохранение мира и стабильности в регионе. Во время встречи внимание также было уделено процессам, происходящим в регионе, и существующим проблемам.

Мамука Мдинарадзе выразил благодарность Али Нагиеву за визит в Грузию и отметил значение этого визита с точки зрения сотрудничества между соответствующими структурами двух государств.

Во встрече, прошедшей в Службе государственной безопасности Грузии, приняли участие также заместители руководителей и главы структурных подразделений органов безопасности обеих стран.

После встречи Мамука Мдинарадзе и Али Нагиев возложили венки к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и к монументу, воздвигнутому в память героев, павших за территориальную целостность Грузии.