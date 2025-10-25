Объявлена дата церемонии награждения победителей III Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO

БАКУ /Trend Life/ - 31 октября состоится церемония награждения победителей III Международного фестиваля мобильных фильмов CINEMO, который проводится под девизом "Fikir çəkmə, telefona çək!", сообщил Trend Life основатель и директор фестиваля Руслан Сабирли. Фестиваль организован SBRLY при поддержке министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджана.

Фестиваль мобильного кино CINEMO пройдет 29–31 октября. Показы фильмов пройдут в киноцентре "Низами" 29 и 30 октября с 11:00 до 14:00, а победители будут объявлены на церемонии награждения 31 октября в 19:00.

На фестивале представлены номинации:

Международная: "Лучший полнометражный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший музыкальный ролик", "Лучший видеоблог в социальных сетях".

Локальная (только для Азербайджана): "Лучший короткометражный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший социальный ролик", "Лучшая фотография".

Условия участия в фестивале, требования к фильмам, призовой фонд и другую информацию можно найти на сайте фестиваля: www.cinemoff.com.

Все вопросы можно адресовать на электронную почту фестиваля и аккаунты социальных сетей:

Электронная почта: [email protected]

Фейсбук: https://www.facebook.com/cinemoff

Инстаграм: https://www.instagram.com/cinemoff/

