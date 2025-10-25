Однажды осенним вечером - концерт Салмана Гамбарова подарил зрителям вечер вдохновения и джаза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся концерт под названием "Bir Axşam Payızda" (Однажды осенним вечером) народного артиста, известного джаз-пианиста и композитора Салмана Гамбарова, сообщает Trend Life.

Это музыкальное событие стало настоящим праздником для ценителей джаза. Вечер соединил романтику осени с утончёнными интонациями джазового звучания, создав атмосферу тёплой ностальгии и искреннего переживания музыки.

Специально подготовленная программа Салмана Гамбарова отличалась изысканным вкусом и продуманной драматургией. Репертуар включал произведения, в которых глубина классического джаза гармонично переплеталась с мотивами азербайджанской музыки, создавая неповторимый синтез культур и стилей.

На сцене вместе с маэстро выступили талантливые солисты Ровшан Гахраманов и Ильхама Гасымова, чьи голоса добавили концерту эмоциональную выразительность. Исполнение музыканта сопровождали Фуад Джафаров (бас-гитара), Искендер Алескеров (ударные), Тофиг Джабаров (перкуссия) и Фирудин Гамидов (труба).

Весь вечер зал жил дыханием музыки: импровизации, мелодические диалоги инструментов и джазовые гармонии создавали ощущение живого, неповторимого момента. Аплодисменты публики не смолкали до самого конца - это был вечер, когда музыка стала языком чувств, а осень - её вдохновением.

