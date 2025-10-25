Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Бакинский государственный цирк вновь открыл двери: на арене артисты из шести стран (ФОТО)

Интересное Материалы 25 октября 2025 14:56 (UTC +04:00)
Бакинский государственный цирк вновь открыл двери: на арене артисты из шести стран (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - После двухлетнего перерыва Бакинский государственный цирк вновь собрал зрителей под своим знаменитым куполом, представив яркую международную программу. В долгожданной премьере приняли участие артисты из Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Грузии, Беларуси, Эфиопии и Аргентины, сообщает Trend Life.

Зрителей ожидало зрелище, полное динамики, эмоций и волшебства - настоящий праздник циркового искусства.

В программе - захватывающие акробатические номера, удивительные иллюзионные шоу, а также весёлые сценки, рассчитанные на зрителей всех возрастов. Каждый номер стал отдельной историей - то головокружительно смелой, то трогательной, то по-настоящему смешной.

Бакинский государственный цирк приглашает жителей столицы и гостей города присоединиться к этому феерическому представлению, где чудеса становятся реальностью.

