В Баку состоялась премьера мюзикла "Ты – король", созданного по хитам легендарного Элвиса Пресли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась долгожданная премьера музыкального спектакля "Ты – король", созданного по хитам легендарного Элвиса Пресли. Впервые в истории театра сцена ожила под зажигательные ритмы "Короля рок-н-ролла", подарив зрителям энергию рок-н-ролла, живую музыку и незабываемые эмоции сцены.

В центре сюжета - история скромного молодого певца Элвина, который живёт с мамой, работает официантом в клубе и мечтает о славе. Каждый день он сталкивается с наставлениями босса и тайно влюблён в местную звезду Мерилин, а по вечерам остаётся наедине со своими мечтами и главным кумиром - великим Элвисом. Спектакль рассказывает о том, что в жизни всегда есть место чуду, что настоящий талант всегда найдёт путь к успеху, а порой достаточно поверить в себя, чтобы понять: ты - король!

Режиссёр-постановщик и драматург - Алекпер Тагизаде, музыкальный руководитель — Джавад Тагизаде, хореограф - Камилла Алиева, художник - Вюсал Рагим, художник по свету - Рафаэль Гасанов, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, дирижёр - Самед Сулейманлы, концертмейстер - президентский стипендиат Кямиль Гасанов, ассистенты режиссёра - Тамилла Асланова и Полина Федорова.

В главных ролях выступили заслуженный артист Ильхам Назаров, а также актеры Атилла Мамедли, Ольга Георгиева, Мехрибан Залиева, Рауф Бабаев, Айдан Гасанова, Леонид Клец, Эльчин Ахадзаде, Субхан Рустамов, Мубариз Нагиев, а также хор и балет театра.

Спектакль будет показан ещё 25 и 26 октября, билеты доступны во всех центральных кассах города, в ASAN xidmət и на сайте iticket.az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!