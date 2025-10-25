В Баку пройдет конкурс искусств "Легенды осени 2025" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 26 октября в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоится конкурс искусств "Payız Əfsanələri 2025", организованный при партнёрстве Союза молодёжи Азербайджана и Ассоциации танца Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

Масштабный конкурс осеннего сезона соберёт талантливых участников не только из Баку, но и из различных регионов страны. Проект "Payız Əfsanələri" проводится уже восьмой год подряд и традиционно объединяет юных артистов с разносторонними талантами.

Президент Ассоциации танца Азербайджана и основатель проекта Азиз Азизов подчеркнул, что конкурс направлен на поддержку талантливой молодёжи и создание условий для их творческого роста: "Каждое выступление - это не просто соревнование, а возможность раскрыть себя, поверить в свой талант и почувствовать силу сцены. Не бойтесь быть искренними и смелыми, ведь именно эмоции делают искусство живым. Пусть этот конкурс станет для вас новым шагом к мечте".

В рамках конкурса участники смогут проявить себя в самых разных жанрах - фольклор, классика, эстрада, а также в направлениях пение, театр, вокал, художественное чтение, хореография и мода. Выступления будут оцениваться компетентным жюри, в состав которого вошли заслуженные и народные артисты Азербайджана.

Каждый конкурсант, начиная с четырёх лет, получит шанс показать талант, артистизм и сценическое мастерство. Победителей ждут дипломы, кубки и специальные призы.

Конкурс "Payız Əfsanələri 2025" станет ярким стартом осеннего сезона, подарит юным артистам новые эмоции, вдохновение и мотивацию для дальнейших творческих успехов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

