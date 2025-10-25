Между Пакистаном, Ираном и Турцией возобновятся грузоперевозки

БАКУ /Trend/ - С декабря возобновит работу контейнерный поезд Исламабад-Тегеран-Стамбул между Пакистаном, Ираном и Турцией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.

Согласно информации, 24 октября министр Фарзана Садег провела встречу с министром торговли Пакистана Джамом Камалом Ханом, министром связи Абдулом Алим Ханом и министром железных дорог Ханифом Аббаси.

В ходе переговоров стороны достигли соглашения о возобновлении работы контейнерного поезда Исламабад-Тегеран-Стамбул в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Кроме того, было достигнуто соглашение о завершении до конца года работ по модернизации железнодорожной линии Кветта – Тафтан, ведущей к иранской границе.

Стороны сосредоточились на развитии торговли и пассажирских перевозок в сфере железнодорожного транспорта и грузоперевозок.

Отметим, что 23–24 октября в Исламабаде (Пакистан) прошла двухдневная конференция министров транспорта по вопросам регионального транзита, в которой приняли участие делегации из 12 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!