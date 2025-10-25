ЕС и Азербайджан нацелены на конструктивный диалог и укрепление партнерства - посол

БАКУ /Trend/ - Я настроена очень оптимистично в отношении будущего и развития отношений между Европейским союзом и Азербайджаном.

Об этом в субботу Trend заявила посол Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич в кулуарах выставки "Образование в Европе" в Баку.

Она подчеркнула, что обе стороны нацелены на конструктивный диалог и дальнейшее укрепление партнерства. "Мы все смотрим вперёд и надеемся на хорошее будущее для отношений между ЕС и Азербайджаном", - добавила посол.

Говоря о выставке "Образование в Европе", она отметила, что в мероприятии принимают участие 30 европейских университетов из десяти стран-членов ЕС, а также азербайджанские вузы ADA и UFAZ.

"Мы очень рады, что европейские университеты приехали в Баку, чтобы представить свои образовательные программы. Надеемся, что азербайджанские студенты найдут возможности обучения в Европе привлекательными", - сказала Марияна Куюнджич.

По ее словам, выставка проходит в рамках программы Erasmus+, открытой для всего мира, включая Азербайджан, и предоставляющей молодежи широкие возможности для получения образования и академических обменов.